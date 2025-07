COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * GRANDI CARNIVORI: «LA PROVINCIA È A CONOSCENZA DELLA TRAPPOLA A TUBO PER ORSO IN VAL RENDENA?»

16.26 - giovedì 31 luglio 2025

Sull’installazione di una trappola a tubo per la cattura di un orso in Val Rendena

Premesso che

Il Parco Naturale Adamello Brenta ha recentemente introdotto dissuasori acustici come misura non cruenta per prevenire i danni causati dalla presenza di orsi e lupi nelle aree montane;

negli ultimi mesi si sono verificate nuove predazioni da parte di orsi, ai danni di capi di bestiame (mucche e capre) in alta montagna, nel territorio di un Comune della Val Rendena;

secondo diverse segnalazioni e dicerie raccolte localmente e riportate dalla stampa, sarebbe già stata installata una trappola a tubo nel territorio montano di un comune della zona, presumibilmente per catturare l’esemplare di orso responsabile delle predazioni, ma tale trappola non risulterebbe ancora attivata;

se tali informazioni risultassero fondate, si tratterebbe di un fatto molto grave, sia per le implicazioni in materia di gestione della fauna selvatica, sia per la mancanza di trasparenza nei confronti della cittadinanza;

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:

se la Provincia è a conoscenza dell’effettiva installazione di una trappola a tubo in un comune della Val Rendena, e in caso affermativo:

a. qual è l’ubicazione esatta della trappola;

b. chi ha disposto l’installazione e con quale atto amministrativo;

c. se la trappola è attualmente funzionante o meno.

Se la popolazione locale e le amministrazioni comunali coinvolte sono state informate ufficialmente in merito a queste misure.

Se, in alternativa alla cattura, la Provincia intende rafforzare l’uso di sistemi non letali (come recinzioni elettrificate, dissuasori acustici, ecc.) in coordinamento con gli allevatori e i gestori dei pascoli.

Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra