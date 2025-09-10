COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * FERROVIA VALSUGANA: «LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE, LA GIUNTA CONFERMA LA RIAPERTURA DELLA TRATTA A DICEMBRE 2025?»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Chiusura della Ferrovia della Valsugana per lavori di elettrificazione e disagi per l’utenza. Premesso che la Ferrovia della Valsugana rappresenta una tratta strategica per i collegamenti tra Trento, la Valsugana e il Veneto, utilizzata quotidianamente da pendolari, studenti, lavoratori e turisti;
considerato che da febbraio 2024 la linea ferroviaria è interrotta per consentire i lavori di elettrificazione della tratta Trento – Borgo Valsugana Est, con un intervento dal valore di circa 59 milioni di euro;
rilevato che il servizio sostitutivo con autobus predisposto in questi mesi si è dimostrato inadeguato, in particolare per persone con mobilità ridotta e per l’assenza di soluzioni idonee al trasporto delle biciclette, penalizzando così tanto i residenti quanto i turisti;
richiamata la presa di posizione della segreteria trentina di Uiltrasporti, che ha espresso forte preoccupazione per i ritardi accumulati, chiedendo un incontro urgente con la Provincia e l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori;
sottolineato che, secondo le informazioni rese note dalla Provincia, la riapertura della linea era prevista per dicembre 2025, con l’utilizzo temporaneo di treni diesel e l’avvio graduale dei mezzi elettrici a partire da maggio 2026, tempistica che però appare oggi a rischio di ulteriori slittamenti;
rilevato infine che l’imminente appuntamento delle Olimpiadi Invernali 2026 comporterà un aumento significativo dei flussi turistici in Trentino, aggravando i disagi derivanti dal prolungato fermo della linea ferroviaria;
interroga il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:
se la Giunta provinciale sia in possesso di un aggiornamento puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori di elettrificazione della Ferrovia della Valsugana e se confermi la data di riapertura della tratta a dicembre 2025;
quali misure intenda adottare nell’immediato per migliorare il servizio sostitutivo, rendendolo accessibile anche a persone con mobilità ridotta e funzionale al trasporto delle biciclette;
se sia previsto un confronto strutturato e permanente con le organizzazioni sindacali, le rappresentanze degli utenti e i territori interessati, al fine di garantire un monitoraggio costante dei lavori e una migliore informazione ai cittadini;
quali azioni concrete siano programmate per garantire, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, un servizio ferroviario adeguato e sicuro lungo la tratta della Valsugana, evitando che i ritardi possano compromettere la mobilità e l’accoglienza turistica del territorio.
Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra