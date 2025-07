COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * CICLABILE VAL DI RABBI»: «I LAVORI DELLA PISTA SONO ATTUALMENTE SOSPESI? IN TAL CASO PER QUALE MOTIVO?»

12.55 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PRESENTAZIONE CON GRANDE ENFASI E CANTIERE EVANESCENTE: QUALE FUTURO PER LA CICLABILE DELLA VAL DI RABBI?

Premesso che:

il 6 maggio scorso scorso, alla presenza del Presidente della Provincia di Trento, dell’Assessore regionale alla Previdenza, del Sindaco di Rabbi nonché Presidente della Comunità di Valle e dei Sindaci neoeletti della Val di Sole è stato consegnato il cantiere per la realizzazione del primo lotto della pista ciclopedonale della Valle di Rabbi, infrastruttura finanziata con il Fondo Strategico per un importo complessivo pari a 1,433 milioni di euro;

secondo quanto annunciato, i lavori dovrebbero essere completati in 400 giorni a partire dalla data di consegna;

il tracciato del lotto in questione si svilupperà da Pracorno a Tassè, raggiungendo località Marinolde. A Pracorno, il tratto si collegherà invece con la strada forestale all’altezza di località Birreria, per una lunghezza di circa 2 chilometri.

Sottolineato che:

la ciclabile consentirebbe di percorrere la valle in condizioni di maggiore sicurezza, tenuto conto che attualmente i ciclisti sono costretti a transitare lungo la strada provinciale, che in alcuni tratti si presenta particolarmente pericolosa a causa della presenza di curve cieche in salita e della scarsa visibilità per gli automobilisti, soprattutto nei mesi estivi, quando la valle è meta di un elevato flusso turistico. La Valle di Rabbi, infatti, è una valle alpina che ha mantenuto intatto il proprio volto naturale, risultando per questo particolarmente attrattiva e meritevole di uno sviluppo infrastrutturale coerente con i principi della sostenibilità;

inoltre l’opera contribuisce alla diversificazione dell’economia di valle, migliorando la qualità dell’ambiente e la fruibilità del territorio da parte di residenti e turisti, specie in un contesto di crescente domanda per un turismo “slow” e responsabile;

Considerato che:

al comunicato stampa della Provincia n. 1052 del 6 maggio scorso che illustrava la presentazione, risulta allegata una fotografia che ritrae l’inizio del tracciato con la presenza di mezzi da lavoro, evidentemente posizionati in modo scenografico in occasione della consegna del cantiere. Tuttavia, già dopo pochi giorni, tali mezzi sono stati rimossi e da allora non si registra alcuna attività né presenza di macchinari lungo il tracciato, dove anzi la vegetazione ha ripreso a crescere, segno evidente che i lavori risultano fermi;

voci raccolte sul territorio parlano di mancanza di tubazioni, senza però alcuna comunicazione ufficiale che giustifichi il fermo cantiere;

l’approssimarsi della stagione autunno-invernale, notoriamente sfavorevole per interventi di movimento terra e posa infrastrutturale in quota, rischia di compromettere ulteriormente i tempi di realizzazione di un’opera attesa da anni;

un eventuale ritardo potrebbe comportare costi aggiuntivi, oltre a ritardare i benefici attesi per la comunità.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se i lavori della pista ciclabile siano attualmente sospesi, e in tal caso per quale motivo specifico;

se sia confermata la consegna dell’opera nei tempi previsti dal contratto (400 giorni dalla consegna del cantiere), oppure se siano già noti ritardi o rimodulazioni dei tempi di realizzazione;

se siano previsti costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione provinciale derivanti da eventuali ritardi o problemi tecnici;

se la Provincia intenda verificare la regolare esecuzione dell’appalto e il rispetto delle tempistiche da parte dell’impresa incaricata, e quali eventuali misure intenda adottare per garantire la continuità dell’opera.

*

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Alleanza Verdi e Sinistra