COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) * GLOBAL SUMUD FLOTILLA: «LA GIUNTA SOLLECITI IL GOVERNO ITALIANO A SOSTENERE L’INIZIATIVA, PER GARANTIRE SUPPORTO POLITICO»

09.58 - venerdì 5 settembre 2025

Sostegno alla mobilitazione internazionale Global Sumud Flotilla

Premesso che:

la Global Sumud Flotilla (GSF) è una mobilitazione civile di carattere internazionale volta a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, attraverso un’azione nonviolenta che mira ad aprire un corridoio umanitario guidato dalla società civile;

il termine “Sumud” significa, in lingua araba, “perseveranza”, “resilienza”, “fermezza” e riflette la volontà di resistenza civile e nonviolenta di fronte all’assedio e alla crisi umanitaria in corso;

l’iniziativa coinvolge attivisti e volontari provenienti da 44 Paesi e si configura come la più ampia missione civile via mare della storia recente, con decine di imbarcazioni in partenza da porti italiani (tra cui Genova e Catania) e del Mediterraneo, a cui prendono parte medici, operatori umanitari, artisti, attivisti, cittadini e quattro parlamentari;

l’obiettivo principale della Flotilla è consegnare aiuti umanitari di prima necessità (alimenti e medicinali), dando al contempo visibilità internazionale alla situazione della popolazione civile di Gaza e sollecitando i governi ad agire in sede diplomatica e politica per porre fine al conflitto e garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali;

Tenuto conto che:

in Italia, l’iniziativa ha già raccolto ampio sostegno popolare: a Genova, il 30 agosto scorso, oltre 40.000 persone hanno partecipato a una fiaccolata che ha accompagnato la partenza delle navi, contribuendo alla raccolta di più di 300 tonnellate di aiuti;

Considerato che:

la Striscia di Gaza versa in una gravissima emergenza umanitaria che richiede risposte immediate e coerenti da parte delle istituzioni nazionali ed europee;

la mobilitazione di massa e il coinvolgimento di personalità di rilievo internazionale confermano la crescente domanda di giustizia, pace e solidarietà da parte della società civile;

Visto che:

la Provincia autonoma di Trento riconosce la pace, i diritti umani e la cooperazione internazionale come valori fondanti e impegni concreti da sostenere;

il Consiglio provinciale di Trento

esprime il proprio sostegno alla mobilitazione internazionale Global Sumud Flotilla, riconoscendone il valore pacifico e il contributo in difesa della dignità umana e dei diritti fondamentali;

Impegna la Giunta provinciale

a sollecitare il Governo italiano a sostenere pubblicamente, anche nelle sedi europee e internazionali, l’iniziativa Global Sumud Flotilla, garantendo supporto politico e diplomatico nel rispetto del diritto internazionale umanitario;

a promuovere, sul territorio provinciale, iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a far conoscere le ragioni e le finalità della Flotilla, stimolando un dibattito pubblico consapevole e partecipato sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra