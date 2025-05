COPPOLA (CONSIGLIO PAT -AVS) * DDL COSTITUZIONALE RIFORMA STATUTO AUTONOMIA: «ACCENTRA I POTERI DEI PRESIDENTI, SVUOTA I CONSIGLI PROVINCIALI»

18.24 - martedì 6 maggio 2025

OSSERVAZIONI CRITICHE SINTETICHE AL DDL COSTITUZIONALE DI RIFORMA DELLO STATUTO DI AUTONOMIA

Il disegno di legge costituzionale sulla Riforma dello Statuto di Autonomia è stato elaborato sulla base di un rapporto diretto ed esclusivo del Governo nazionale con i Presidenti delle due Province autonome di Trento e Bolzano (in realtà soprattutto e quasi esclusivamente di Bolzano), senza alcun reale coinvolgimento e protagonismo nella fase di elaborazione da parte dei due Consigli provinciali, e unitariamente del Consiglio regionale, massima espressione della democrazia rappresentativa delle due Province e della Regione.

Non si tratta propriamente di una organica Riforma dello Statuto di Autonomia, che potrebbe dar vita ad un “Terzo Statuto” dopo quelli del 1948 e del 1972, ma di una mera operazione di “manutenzione” dello Statuto in vigore, in ambiti limitati al presunto ripristino di competenze erose dalla giurisprudenza costituzionale dalla riforma del Titolo Quinto della Costituzione del 2001 in poi.

Il testo del disegno di legge costituzionale non affronta il tema cruciale della permanenza in vigore, o meno, dell’art. 10 della riforma del Titolo quinto della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. L’art. 10 recita: “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. C’è il forte rischio che il DDL costituzionale in esame, una volta approvato, possa essere considerato corrispondente alla previsione dell’art. 10 che recita “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti”, e quindi possa determinare la decadenza della “clausola di maggior favore” contenuta in quello stesso art. 10, con un obiettivo e gravissimo depotenziamento della stessa Autonomia.

Nel disegno di legge costituzionale c’è un forte accentramento in capo ai due Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, con un corrispettivo forte depotenziamento del ruolo democratico dei rispettivi Consigli provinciali.

Nulla si prevede nel disegno di legge costituzionale in merito ad una più precisa definizione della funzione del ruolo della Regione, come sede istituzionale di raccordo e collaborazione tra le due Province autonome.

Nulla si prevede nel disegno di legge costituzionale in riferimento al rapporto con l’Unione europea ed al ruolo del GECT, quale dimensione euro-regionale.

È fortemente discutibile anche quanto previsto in merito alle funzioni delle Commissioni dei 12 e dei 6, ed alla necessità di una maggiore trasparenza dei loro lavori istruttori ed alla necessità di un diretto rapporto informativo e di confronto sulle loro proposte con i Consigli provinciali ed il Consiglio regionale.

Altrettanto discutibile è la previsione della attribuzione alle due Province autonome della competenza esclusiva in materia di fauna selvatica, oltre a tutto con l’attribuzione della competenza in questa materia ai Presidenti delle due Province, anziché ai due Consigli provinciali. Si ricorda che per l’articolo 8 della Costituzione italiana, che determina la tutela della biodiversità, in particolare lupi e orsi rimangono specie altamente protette perché “la fauna selvatica è proprietà indisponibile dello Stato”; queste specie sono inoltre protette dalla Direttiva Europea Habitat.

Lucia Coppola

Consiglio Provincia autonoma Trento