Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

COPPOLA (CONSIGLIO PAT-AVS) * CICLOVIA DEL GARDA: «PROGETTO IMPATTANTE – COSTOSO – SUPERATO, FERMIAMOLO SUBITO»

10.57 - sabato 9 agosto 2025

La Ciclovia del Garda è un progetto impattante, costoso e superato. Fermiamolo subito

In merito allo sciagurato progetto della Ciclovia del Garda, da oltre dieci anni, 67 associazioni e comitati ambientalisti di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige denunciano i rischi della nuova cementificazione delle coste del Garda: passerelle a sbalzo sulle falesie, asfalto lungo tratti naturali, cantieri invasivi e costi faraonici (1,3 miliardi di euro).

Oggi, il fronte del “no” si è ampliato: sindaci di ogni colore politico — da Garda a Malcesine, da Tremosine a Nago Torbole, da Arco a Riva del Garda — si sono espressi contro questa infrastruttura.

Le motivazioni sono chiare: impatto paesaggistico irreversibile, rischio geologico, consumo di suolo e spese insostenibili per un’opera che non porta benefici concreti

La stessa Lombardia ha già cancellato 30 km del tracciato tra Limone e Gargnano, sostituendoli con collegamenti via battello. Sul versante veronese, molti Comuni hanno già annunciato che non permetteranno il passaggio sulle loro spiagge.
Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce che il futuro del Garda non può essere deciso contro il volere delle comunità locali e a spese dell’ambiente.

Chiediamo alla Provincia di Trento e al presidente Fugatti di ascoltare i territori, fermare ogni cantiere e avviare un tavolo di lavoro con amministrazioni e associazioni per sviluppare forme di mobilità dolce rispettose del paesaggio, che valorizzino i percorsi esistenti senza devastare le sponde.

Dobbiamo difendere il lago, la sua biodiversità e il patrimonio naturale, non inseguire grandi opere che mettono a rischio ciò che rende unico questo ecosistema.

Il Garda non ha bisogno di un anello di asfalto sulle sue falesie: ha bisogno di tutela, manutenzione e scelte lungimiranti.

 

*

Lucia Coppola

Consiglio Provincia autonoma Trento (Avs)

