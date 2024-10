COPPOLA (AVS-TRENTINO) * PARITÀ DI GENERE: «ASSESSORA GEROSA, LEI ON CREDE NELLA NECESSITÀ DI UNA VALORIZZAZIONE DELLE DONNE NELLE ISTITUZIONI»

12.26 - venerdì 18 ottobre 2024

Chi rappresenta la parità di genere deve crederci, assessora Gerosa Il disegno di legge presentato nell’ultimo consiglio regionale dal Gruppo consiliare dei Verdi/AVS, teso a riequilibrare la rappresentanza di genere nella Giunta regionale, ha suscitato un vivacissimo, e a tratti surreale, dibattito. Rendendo palese le contraddizioni presenti nella stessa maggioranza di centro destra, in netto contrasto con le posizioni delle minoranze di centro sinistra e della stessa SVP.

Ma ciò che ha decisamente creato perplessità e anche sdegno è stata la posizione dell’assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Trento: un ossimoro a esser buoni. Dopo essersi scagliata contro il Consiglio provinciale di Bolzano, reo di non avere come il Trentino la legge sulla doppia preferenza di genere, sulla quale peraltro la stessa Gerosa non è d’accordo, si è spinta, con un intervento veemente ed aggressivo contro le cosiddette “quote rosa”, termine ormai improprio e superato, per le quali si intenderebbe, udite udite!, consentire nella Giunta una rappresentanza di donne pari a quelle presenti in consiglio regionale. Una donna praticamente.

Scandalo e orrore! Una facilitazione insopportabile per chi è convinta che “ le donne possono farcela da sole”, a non esserci, aggiungo io. E in nessun caso devono togliere il posto a un uomo che, ovviamente, lo merita. La paladina dei diritti degli uomini, di cui loro, peraltro, gli stessi si sono sempre occupati benissimo durante le elezioni stabilendo cordate e patti indissolubili di mutuo soccorso e non belligeranza (non in tutti i partiti, fortunatamente), incurante della delega che le è stata affidata, alle Pari Opportunità, ritiene che la situazione attuale all’interno delle istituzioni trentine, e non solo, sia accettabile e che evidentemente, magari con qualche aiutino, si possano raggiungere posizioni apicali senza forzature legislative.

Un ragionamento individualista, e fuori dal tempo e dalla storia, che ovviamente prescinde dalla condizione di tante donne a cui magari far politica piacerebbe ma che per molteplici cause, tra cui i tempi della politica, decisamente maschili, il peso del lavoro di cura di bambini e anziani e delle incombenze familiari, una cultura patriarcale che ancora attraversa il nostro Paese, hanno bisogno di essere incoraggiate e sostenute anche da buone leggi.

Leggi che, come quella in discussione, affermano che il pensiero delle donne, i loro saperi, lo sguardo sul mondo, le loro conoscenze e competenze, l’esperienza di una quotidianità molto vissuta e praticata, le rendono artefici di buone pratiche e di buone politiche, che non parlano solo un linguaggio femminile ma quello universale che sa leggere i bisogni e le priorità di una società in continuo movimento.

Se lei, assessora, che tiene tanto al femminile da farsi chiamare come un uomo, assessore, non crede nella necessità di una valorizzazione delle donne nelle istituzioni e nella società civile forse non è la persona più adatta a ricoprire questo incarico. Ne prenda atto e faccia pace col suo sentire, certo legittimo, e l’occupazione di un ruolo che, evidentemente, non le si confà.

Lucia Coppola consigliera regionale Tn-Aa – Alleanza Verdi e Sinistra