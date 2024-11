COPPOLA (AVS) * TRENTINO – MONTE BONDONE: «NO AL BACINO IDRICO ALLE VIOTE, PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE»

10.30 - venerdì 8 novembre 2024

Il Presidente di Trento Funivie Fulvio Rigotti rilancia il progetto per la realizzazione di un bacino idrico alle Viote per l’innevamento artificiale. Ipotesi che ha incontrato la contrarietà delle Asuc, delle associazioni ambientaliste e di coloro che amano il Monte Bondone.

Si torna a parlare di sviluppo sciistico del Monte Bondone cavalcando controcorrente l’assurdità di investire a basse quote. Siamo sicuri che investire in innevamento in zone che sotto i 2000 metri sono molto a rischio dal punto di vista degli sport invernali a causa dei cambiamenti climatici, sia una buona idea? Come la mettiamo con la crisi idrica?

Le Viote sono una riserva naturale che per la sua originalità, bellezza e ricchezza di opportunità basta a se stessa. Un ecosistema che si sostiene e che regala in tutte le stagioni un ventaglio di opportunità e meraviglie incomparabili agli umani rispettosi e amanti della montagna non sfruttata e non abusata. Questi luoghi speciali non dovrebbe essere oggetto di trattativa privata!

Già il monte Bondone subisce durante la stagione invernale un attacco pesante: si pensi alla musica, all’illuminazione eccessiva in notturna, al disturbo conclamato di specie protette come i galli cedroni, al carosello delle auto e all’inquinamento dei tubi di scappamento, ai parcheggi ovunque.

Le attività umane, in primis il turismo cosiddetto dolce, devono avere un ruolo importante anche nelle aree protette, nella famosa Rete delle Riserve che tutto dovrebbe contemplare, rispetto, tutela, attività antropiche, benessere delle persone e anche degli animali, esseri senzienti. Economia e sostenibilità possono andare a braccetto. I turisti ne danno molteplici segnali, essendo spesso più avanti delle istituzioni.

Le alternative ci sono e dobbiamo prepararci per tempo. Per esempio incentivando attività sportive non energivore, non impattanti e non inquinanti, che non sconvolgano il paesaggio, rispettando anche chi la montagna la cammina, col passo lento e cadenzato che consente di ammirare la meraviglia di quei luoghi.

Scarsa lungimiranza, miopia politica e rincorsa del profitto a tutti i costi rischiano di apportare danni irreparabili ad un territorio unico e prezioso. Siamo ancora in tempo per fermarci.

cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra