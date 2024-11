COPPOLA (AVS) – INTERROGAZIONE * TRENTO – TRASPORTO PUBBLICO URBANO: «SISTEMA “MITT“ FUORI USO, TRENTINO TRASPORTI È A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE?»

14.01 - lunedì 11 novembre 2024

Molti utenti del trasporto pubblico urbano di Trento fanno notare che da mesi ormai, a macchia di leopardo, sugli autobus in servizio il sistema MITT è fuori uso e sul display del bus compare la scritta “fuori servizio” anche in caso di linea operativa.

Gli autisti, per ovviare al disguido, espongono quindi il cartello con il numero corrispondente alla linea sul lato anteriore del mezzo, ma sul fianco e sulla parte posteriore non vi è alcun riferimento.

Tra l’altro le info di bordo sulle fermate si disabilitano. Può forse sembrare una piccola cosa ma in realtà il disagio per l’utenza, soprattutto se anziana, non è da sottovalutare.

Difficile comprendere quali siano le problematiche alla base di tali disservizi anche perché la situazione si sta sempre più diffondendo e persiste da troppo tempo.

Tutto ciò presente interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se tale situazione è all’attenzione di Trentino Trasporti e dell’assessore provinciale competente in materia di trasporto pubblico;

in quale modo e con quali tempi si intenda ottemperare ai diritti dell’utenza ristabilendo una modalità informativa corretta e adeguata.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra