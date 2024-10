COPPOLA (AVS) – INTERROGAZIONE * TRENTINO – AZIENDE E STUDI MEDICI: «SANITÀ PRIVATA, CONFUSIONE PER I CITTADINI?»

16.52 - giovedì 31 ottobre 2024

Nel proliferare di aziende e studi medici che offrono prestazioni sociosanitarie a titolo privato, per quanto spesso convenzionate con il pubblico e quindi con l’APSS, si assiste sempre più frequentemente al sovrapporsi di sigle e nomi che non possono che creare confusione nei cittadini. Alcuni di loro ci segnalano ad esempio come sia difficile orientarsi tra le innumerevoli denominazioni che, casualmente o perché frutto di attente strategie di marketing, richiamano spesso il servizio pubblico offrendo invece prestazioni a titolo privato.

La confusione aumenta quando, ad esempio, l’utente deve prenotare una prestazione a pagamento per la quale è comunque convinto di usufruire di un servizio dell’APSS ma nei fatti è nelle mani di un privato. Nulla di illegale o scorretto, ma è chiaro che ancora una volta la sanità privata possa giovarsi della “prossimità” con la sanità pubblica non solo per l’utilizzo (convenzionato o meno) di strutture e professionisti, ma anche per promuovere le sue prestazioni con una pubblicità che appare ingannevole.

Solo per fare un esempio, se un cittadino dovesse cercare in rete il Centro servizi sanitari dell’APSS troverebbe:

Centro servizi sanitari (CSS) dell’APSS di viale Verona

Centro servizi sanitari (stessa denominazione) di un privato in via Lunelli a Trento

Centro Trentino Sanitario in via Trener

e altre denominazioni simili.

Stessa cosa avviene anche nel momento delle prenotazioni, per cui – oltre all’APSS – emergono anche altri soggetti, per lo più privati, dalle singole case di cura a imprecisati network nazionali.

Un caso che a nostro avviso merita l’attenzione della Giunta Provinciale è quello di CUP Solidale. Con questo nome, chiaramente ingannevole e mirato ad attrarre clienti delusi dal CUP ufficiale dell’Azienda Sanitaria, opera a livello nazionale quello che viene definito “un aggregatore web che permette di verificare in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit e consente di cercare, prenotare e pagare una prestazione sociosanitaria in soli tre click evitando code e inutili attese”. (vedi sito CUP Solidale https://www.cupsolidale.it/chi-siamo.html ).

In questa piattaforma da tempo sono inseriti anche numerosi studi dentistici, alcune farmacie e studi medici che operano in Trentino e che offrono sul territorio una serie di prestazioni sanitarie, promettendo tariffe economiche e rapidità nelle prenotazioni. Inoltre, per quanti hanno meno dimestichezza con internet, CUP Solidale si promuove anche attraverso farmacie private e comunali, sportelli bancari, associazioni, palestre, che sono in grado di effettuare la prenotazione per conto terzi.

Alcuni operatori sanitari ci hanno fatto notare che, oltre all’ambiguità della terminologia utilizzata, queste operazioni decisamente profit e diffuse in modo sempre più capillare, modificano nell’immaginario collettivo la percezione del Servizio Sanitario Nazionale e provinciale mettendolo inevitabilmente in concorrenza col privato. Il CEO di CUP Solidale (vedi articolo DEAPress 26/02/2022) afferma infatti che “Il nostro obiettivo è ridurre i tempi di attesa, accorciare la distanza tra chi domanda la prestazione e chi la offre e allo stesso tempo alleggerire il Sistema Sanitario Nazionale, trasferendo parte della domanda sul privato-sociale. Per questo ci impegniamo a mantenere i prezzi concorrenziali senza andare a discapito della qualità della prestazione”.

Però in questo modo il cittadino ancora una volta paga due volte. Infatti, col proprio denaro paga una prestazione che poi il Servizio Sanitario (sostenuto dalle tasse pagate dallo stesso cittadino) rimborserà al privato. Ma per curarsi velocemente questo è il metodo più efficace.

Peraltro, nello specifico di CUP solidale esistono anche delle perplessità nelle modalità di promozione di questa realtà. Non è infatti chiaro chi sia titolare di alcuni interventi, visto che – ad esempio – per quanto riguarda medicazioni, iniezioni e gestione di cateteri a domicilio, si parla genericamente di “operatori” senza citarne le professionalità. Né si capisce come sia possibile che una realtà privata si faccia pubblicità tramite le farmacie comunali (servizio pubblico) e che delle prestazioni sanitarie possano essere prenotate tramite enti terzi che nulla hanno a che fare con la sanità (vedi banche, palestre, ecc.).

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

se è a conoscenza della situazione descritta;

se non si ritenga opportuno, nella terminologia utilizzata per descrivere le strutture, i servizi e le prestazioni dell’Azienda Sanitaria, distinguersi in modo più netto dalle denominazioni con cui operano i privati, o chiedere al privato che non utilizzi denominazione già in uso presso il Servizio Sanitario provinciale e nazionale;

se CUP solidale e i soggetti ad essa collegati (studi medici, farmacie, professionisti) siano titolari di qualche convenzione con l’Azienda Sanitaria provinciale e in quale misura e – in caso affermativo – come possano i soggetti convenzionati proporsi tramite un network dal nome ingannevole come CUP Solidale, evidente richiamo al Centro Unico Prenotazioni della Azienda Sanitaria provinciale;

di quale professionalità dispongano gli “operatori” delle sopracitate prestazioni a domicilio pubblicizzate da CUP solidale;

e risulta che le prenotazioni delle prestazioni offerte siano realmente prenotabili tramite soggetti terzi che nulla hanno a che fare con la sanità e se ciò sia formalmente lecito.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra