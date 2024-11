COPPOLA (AVS) * “CODICE ROSSO”: «IMPEGNO COSTANTE, PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE»

14.37 - venerdì 22 novembre 2024

IMPEGNO COSTANTE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

PREMESSO CHE

“Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”. Così l’Assemblea generale delle Nazioni Unite definisce la violenza di genere all’articolo 1 della “Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne” adottata senza voto da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993;

secondo il rapporto dell’OMS “Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti”, la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”, oltre che una violazione dei diritti umani;

nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3 e che In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi dal partner;

il Report “Violenza sulle donne” del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all’8 marzo 2024, ha evidenziato che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91% donne;

l’ultima nota Istat (del 24 Novembre 2023 con dati riferiti al 2022) sulle vittime di omicidio ha evidenziato che nei casi in cui si è scoperto l’autore, il 92,7% delle donne è vittima di un uomo e che i femminicidi sono stati stimati all’84% del totale delle donne uccise in Italia. Il 92,7% degli italiani è stato ucciso da italiani e il 93,9% delle italiane è stato ucciso da italiani;

nell’ultimo Rapporto sulla Violenza contro le donne (riferito agli anni 2010-2018), l’Istat ha riportato che sono in prevalenza italiani gli indagati per i reati di stalking (86% autori che iniziano l’azione penale e 83,2% archiviati) e di maltrattamenti in famiglia (74,2% inizio dell’azione penale e 74,7% archiviati), che gli stupri subiti dalle donne italiane sono stati commessi da italiani nell’81,65% dei casi mentre da autori stranieri nel 15,1% dei casi;

durante il 2023, secondo quanto riportato dall’Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica per la “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” sono state 51.713 le chiamate al numero antiviolenza 1522, in aumento del 142,9% rispetto alle 21.190 registrate nel corso del 2019 e del +59% rispetto al 2022, e che dalla rilevazione sull’Utenza dei Centri antiviolenza (CAV) si sono contate nel 2022 26131 donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza con l’aiuto dei Centri.

CONSIDERATO CHE

il 25 novembre di ogni anno si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa devastante violazioni dei diritti umani;

il Parlamento italiano ha introdotto la Legge n.69 del 19 Luglio 2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso”;

la Provincia promuove e coordina la rete antiviolenza provinciale nata sotto la spinta della L:P. n. 6/2010 e composta da istituzioni pubbliche e private che a vario titolo operano nella presa in carico e nel sostegno delle donne che subiscono violenza;

in Provincia di Trento nel 2022 le denunce e ammonimenti sono stati 655 in totale e 469 gli accessi in pronto soccorso, mentre 100 sono state le donne accolte nei servizi residenziali e 360 quelle che hanno trovato riparo nei servizi non residenziali. I dati confermano anche in Trentino che la violenza contro le donne, nella grande maggioranza dei casi, riguarda la rete di relazione più vicina alle vittime – se non la più intima – che coinvolge la sfera affettiva e delle conoscenze. Nell’88,1% delle schede, infatti, il presunto autore è un uomo che proviene dal contesto familiare, relazionale o lavorativo delle donne.

EVIDENZIATO CHE

la rete di protezione è di fondamentale importanza per garantire alle donne vittime di violenza un percorso sicuro e strutturato di uscita dalla violenza. In particolare i Centri Anti Violenza, le Case rifugio, le case di accoglienza lavorano con una metodologia dell’accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione stessa.

Lo scorso febbraio in Trentino sono stati attivati due nuovi importanti servizi finanziati con risorse provinciali: una casa rifugio per donne vittime di violenza e un nuovo centro antiviolenza, con sede principale a Rovereto e due sedi periferiche a Cavalese e Cles. Inoltre, dal primo ottobre 2023, è stato confermato il servizio Centro Uomini Autori di violenza. Alle donne (e ai loro figli) che si rivolgono ai centri antiviolenza, alle case di accoglienza e rifugio sono garantiti in primis ascolto e accoglienza, supporto e consulenza legale, supporto psicologico, orientamento e accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale. Inoltre sono previsti servizi di sostegno all’autonomia, compreso il sostegno economico, il banco alimentare e la distribuzione di vestiario, un orientamento lavorativo, supporto e consulenza alloggiativa e servizio di pronto intervento.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale a:

intensificare il raccordo fra i Servizi sociali, i Servizi sanitari, le Forze dell’Ordine, la Magistratura, gli enti del terzo settore presenti sul territorio per svolgere una sempre maggiore ed efficace azione a sostegno delle donne vittime di violenza e delle loro famiglie, tenendo conto dei maggiori strumenti normativi già messi a disposizione delle forze dell’ordine e delle amministrazioni pubbliche dalla L. n. 69/2019;

sostenere tutti i centri della provincia di Trento che si occupano di sostegno alle donne vittime di violenza, supportandone la piena operatività e continuando a sostenerne i progetti;

sensibilizzare gli istituti scolastici alla necessità di svolgere il più celermente possibile le pratiche burocratiche per l’inserimento in aula degli alunni che, in quanto figli di donne che si trovano in un un programma di aiuto, si trovino a dover iniziare l’anno scolastico in ritardo, in caso ad esempio di cambio di residenza e o difficoltà legate;

ripristinare negli istituti scolastici i percorsi di educazione alle relazioni di genere per sostenere comportamenti consapevoli, rispettosi e sani nello scambio reciproco. Educando all’affettività e a forme di amore non tossico;

prevedere, tra i criteri di priorità per l’assegnazione degli alloggi popolari, l’aver partecipato a percorsi di uscita dalla violenza con l’aiuto di Centri Antiviolenza.

Cons. Lucia Coppola

Consiglio provincia Pat (Alleanza Verdi e Sinistra)