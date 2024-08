COPPOLA (AVS) * CASTEL MADRUZZO: «LA GIUNTA PAT INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ACQUISTANDO IL MANIERO? »

15.11 - sabato 3 agosto 2024

Castel Madruzzo sorge su di un’altura nei pressi dell’omonimo abitato. I primi documenti riguardanti il Castello risalgono al 1161 quando il principe vescovo di Trento Adalpreto II lo concesse in feudo a Gumpone e a suo nipote Boninsegna. Dal 1963 è di proprietà dei fratelli Montagna che hanno curato i più recenti restauri e che per un certo tempo lo hanno trasformato in una residenza-albergo. Negli anni si sono manifestate varie intenzioni di passaggi di proprietà tra privati, tutte sfumate.

Ora pare si sia palesato un concreto interesse all’acquisto, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 4 milioni e mezzo di Euro e l’intenzione sarebbe quella di trasformarlo in un albergo di lusso. Si apre a questo punto, vista l’importanza storica e culturale del Castello, un periodo di prelazione a favore della Provincia di Trento e dell’Amministrazione comunale che scadrà il 20 agosto prossimo.

In questi giorni alla Provincia di Trento è pervenuta la richiesta da parte dei tre sindaci di Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi, del presidente della Comunità della Valle dei Laghi e dal presidente locale del Consorzio turistico di considerare l’acquisto del Castello affinché venga sottratto a possibili speculazioni e torni ad essere patrimonio del territorio, trasformandolo in un polo museale e culturale a disposizione di tutti.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

se intenda esercitare il suo diritto di prelazione acquistando Castel Madruzzo al fine di preservare la sua potenzialità storica e culturale, trasformandolo in un polo culturale degno della sua storia e rendendolo così un bene a disposizione di tutto il territorio.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra