COPPOLA (AVS) * AMBIENTE: «NO ALLE ANTENNE INSTALLATE VICINO ALLE ABITAZIONI, I CASI DI COMANO TERME E MONTEVACCINO»

14.36 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NO alle antenne installate vicino alle abitazioni: i casi di Comano Terme e Montevaccino.. In questi giorni è arrivata una buona notizia: sono stati accolti i ricorsi del Comune di Comano Terme e del Consorzio delle Terme contro l’installazione della maxi antenna Wind sul territorio comunale di Stenico. Un progetto che crea un forte impatto ambientale e paesaggistico che grava sull’abitato di Ponte Arche e sulle Terme, sul quale come Alleanza Verdi e Sinistra eravamo intervenuti sostenendo il Comitato deei Cittadini. La partita non è chiusa ma la speranza è che venga trovata una nuova locazione per quella struttura.

La medesima speranza anima anche gli abitanti di Montevaccino che con questa struttura vedono alterare il paesaggio rurale, comprometterne il valore estetico e naturalistico , nonché il valore di mercato degli immobili vicini. Con grande preoccupazione per la salute dei bambini, degli anziani e di tutte le categorie di soggetti fragili.

Numerose sono state le segnalazioni della comunità di Montevaccino preoccupata per l’installazione di un impianto e di una struttura per la telecomunicazione mobile da parte di Vodafone nei pressi del centro abitato, su una zona agricola di pregio. Un progetto altamente impattante che ha visto durante l’iter procedurale il Dipartimento competente in materia di Urbanistica e Tutela del Paesaggio esprimere parere contrario alla realizzazione. Trattasi di un mastodontico mostro alto 18 metri più 4 metri di pennone. Non solo, la popolazione è stata messa di fronte al fatto compiuto, senza nessun tipo di coinvolgimento.

Il tema delle antenne e dei campi elettromagnetici connessi ha fatto divampare negli ultimi anni molte polemiche anche sul nostro territorio. Noi abbiamo sempre sostenuto, come nel caso di Comano, la netta contrarietà all’installazione di qualsiasi tipo di “antenna elettromagnetica” nelle immediate vicinanze delle abitazioni, dei fabbricati frequentati da bambini, dei beni storico architettonici, dei terreni di pregio, senza che venisse considerato l’impatto che queste hanno sulla salute della popolazione e sul paesaggio. C’è, poi, il problema del deprezzamento degli immobili che, collocati vicino a questo impianto perderanno parte del loro valore. Ne consegue che chi volesse affittare quell’immobile, o venderlo, ne verrà penalizzato.

La popolazione che si vede costretta a vivere a contatto con questi impianti non condivide affatto decisioni troppo spesso imposte dall’alto.

Ritengo che i i cittadini abbiano il diritto di essere informati sulle scelte che coinvolgono la loro vita quotidiana, per poterle condividere in un confronto democratico, con un dialogo aperto tra istituzioni e cittadini, basato soprattutto sul principio di precauzione. ll principio di precauzione (UNESCO) è stato adottato dall’UE nel 2005 e recita: “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”.

L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) afferma: “Esistono molti esempi di non utilizzo del principio precauzionale, che hanno provocato danni gravi e spesso irreversibili alla salute e agli ambienti … le esposizioni dannose possono essere diffuse prima che ci siano prove “convincenti” di danno da esposizioni a lungo termine e comprensione biologica di come tale danno sia stato causato “.

*

Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale- Alleanza Verdi e Sinistra