COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * EX CASERME VIOTE: «“NO“ ALLA VENDITA, “SÌ“ A RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE»

Il destino delle ex caserme delle Viote sembra, secondo quanto dichiarato dall’ass. Marchiori, legato alla disponibilità di risorse che consentano il recupero dell’edificio. Al momento, in carenza di tale disponibilità e in assenza di progetti, non può essere esclusa in un prossimo futuro la sua vendita. Ancora una volta, dopo un colpevole silenzio durato qualche anno, si torna a parlare in modo del tutto inappropriato delle ex Caserme Austroungariche del Monte Bondone. Le Caserme hanno ospitato fino al 2008 il Centro di ecologia alpina dell’Istituto di San Michele. Quello che era nato come un monumento di difesa militare rinacque nei primi anni ‘90, trasformato, come accogliente Centro residenziale per attività di studio, formazione e ricerca scientifica sugli ecosistemi del bioma alpino.

Fu chiuso nonostante fosse un centro di eccellenza importantissimo per la ricerca ambientale, un esempio unico in tutto l’arco alpino. Vi lavoravano ben 50 operatori la cui competenza era riconosciuta a livello internazionale. Parliamo inoltre di Caserme ubicate in un luogo, quello delle Viote, che racchiude in sé una eccezionale quantità di valori ambientali e naturalistici. Negli anni sono stati proposti progetti di tutti i tipi (dal resort di lusso, al centro di cura per le dipendenze, all’agriturismo, alla cittadella del gusto e molto altro). Ritengo che vendere ai privati per attività speculative atte a favorire l’espansione di attività turistico-immobiliari, evidentemente orientate al turismo di massa sia un errore. La Provincia investa invece affinché le ex Caserme diventino centro per la promozione e tutela della cultura d’alta montagna.

Mi auguro che si possa finalmente giungere per le ex Caserme alla ristrutturazione, alla riqualificazione e ad un uso compatibile con il territorio e con le sue necessità e peculiarità, con un processo partecipativo non più eludibile.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra