“COPPA D’ORO“ – BORGO VALSUGANA (TN) * CICLISMO GIOVANILE: «NEI DUE WEEKEND 3 MILA GLI ATLETI IN GARA (31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE)»

La Coppa d’Oro fa segnare nuovi record. In due weekend quasi 3000 atleti in gara. Due weekend di gare all’insegna del ciclismo giovanile, con circa 3000 atleti provenienti da tutta Italia, e non solo. La Coppa d’Oro, classicissima per Allievi giunta alla 56ª edizione, si appresta a vivere una nuova edizione da record, come sempre anticipata dalla Coppetta d’Oro e dalle corse riservate a Esordienti (maschi e donne) e Allieve.

Saranno i Giovanissimi ad aprire la lunga serie di gare: sabato 31 agosto e domenica 1 settembre saranno oltre 1500 i baby ciclisti dai 7 ai 12 anni che daranno vita alla 26ª Coppetta d’Oro. Il record di partecipanti fatto segnare lo scorso anno (1300 iscritti) sarà dunque superato, con una grande adesione da parte di tutte le società del nord e centro Italia.

«Non abbiamo mai fatto segnare numeri così alti – commenta il coordinatore del comitato organizzatore della Coppa d’Oro Ugo Segnana -. In ottica futura dovremmo probabilmente mettere un limite». Un dato che va in controtendenza con il trend registrato nelle ultime stagioni, a conferma del fascino esercitato dalla manifestazione valsuganotta, che può avvalersi della preziosa collaborazione dell’Apt Valsugana e di un esercito di 300 volontari, indispensabili per la buona riuscita dell’evento.

Se la due giorni riservata ai Giovanissimi ha fatto registrare il “sold out”, altrettanto vale per la Coppa d’Oro di domenica 8 settembre, l’ultimo appuntamento in programma. Gli iscritti alla classica per eccellenza della categoria Allievi sono oltre 600, alla presenza anche di due squadre slovene (tra cui il Pogi Team di Tadej Pogacar) e una rappresentativa proveniente dalla Gran Bretagna, a dare un tocco di meritata internazionalità alla corsa.

Mai così tanti gli under 16 in gara, giovani corridori che sognano di riuscire a inserire il loro nome in un prestigioso albo d’oro, in cui figurano tanti grandi nomi del ciclismo, passati tutti dalle strade di Borgo Valsugana. A precedere la Coppa d’Oro per Allievi saranno, come sempre, le corse riservate alle Allieve e alla categoria Esordienti, tutte in programma nella giornata di sabato 7 settembre. L’apertura, alle 11, spetterà alla Coppa Rosa per le under 16 donne, con 150 atlete attese ai nastri di partenza, tra cui anche una rappresentativa tedesca. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, toccherà agli Esordienti del primo e secondo anno, maschili e femminili, con quattro gare in programma, una dietro l’altra. Le Esordienti Donne iscritte sono 180 (88 classe 2011 e 92 classe 2010), mentre i pari età maschi sono 400 (200 per annata). Le richieste di partecipazione, in questo caso, sarebbero state maggiori, ma 200 è il numero massimo consentito.

Le tre gare femminili, quest’anno, assumeranno valore anche come ultima prova del Campionato Triveneto. Borgo Valsugana, infatti, è stata chiamata a rimpiazzare Sarcedo, in virtù dell’annullamento della corsa in programma nella località vicentina il 22 settembre. Le nuove campionesse del Triveneto delle categorie Esordienti e Allieve, dunque, verranno incoronate in Valsugana.

Foto Daniele Mosna -Coppa Rosa 2023