COORDINAMENTO TUTELA AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * RIVA DEL GARDA: «LA VALUTAZIONE SUL BIOLAGO ALL’EX PARCO DELLA LIBERTÀ, UN COMPROMESSO COSTOSO ED INSOSTENIBILE»

A proposito del “Biolago” all’ex Parco della libertà a Riva del Garda. Come è noto a breve verrà inaugurato il nuovo Parco della Liberta a Riva del Garda , con un parcheggio di 213 posti macchina interrati ed una superficie a verde artificiale al posto del precedente parco caratterizzato dagli antichi cipressi dell’ex cimitero, piante che erano in parte di recente impianto, in parte antiche ma in buona salute: tutte abbattute nel dicembre 2023. Si continua a vantare anche la costruzione del “biolago” una piccola e costosissima area di 270 metri quadri che contribuirebbe a dare le anche le caratteristiche di “sostenibilirà ambientale al progetto come è continuamente messo in evidenza. Ma non basta assolutamente dire ai cittadini “vedrete che bel parco ci sarà tra poco, sostenibile e con biolago”. Queste sono affermazioni inconsistenti, specialmente la furbesca attribuzione di sostenibilità al progetto che non lo è per nulla se lo si analizza attentamente dal punto di partenza.

Il famoso “biolago” merita una valutazione a sé: questo “ bio-lago”, non sarà altro che un “gioco d’acqua” che nulla ha a che vedere con un vero bio-lago, che per le sue funzioni dovrebbe purificare l’acqua di adduzione; se questa proviene da acquedotto si otterrebbe semmai l’effetto contrario, dove l’acqua verrebbe inquinata per meri fini estetici e di immagine. I biolaghi rappresenterebbero un’alternativa sostenibile favorendo l’integrazione paesaggistica e utilizzano sistemi di fitodepurazione e zone di rigenerazione biologica per mantenere la qualità dell’acqua Tuttavia, quando realizzati con una vasca in cemento presentano numerosi svantaggi di natura ecologica, tecnica e gestionale. L’uso del cemento come materiale costruttivo principale contraddice molti dei benefici ambientali potenziali del biolago stesso.

Il cemento crea una barriera impenetrabile che impedisce qualsiasi interazione tra l’acqua del biolago e il terreno circostante. Questo blocca i naturali scambi idrici e microbiologici che favoriscono l’equilibrio ecologico del sistema. La superficie liscia e sterile del cemento rende difficile l’attecchimento di microrganismi benefici, alghe bentoniche e piante acquatiche radicate rallentando la creazione di un ecosistema stabile e autosufficiente, rendendo necessario un intervento umano più frequente per il mantenimento A differenza di substrati naturali, il cemento non permette il drenaggio dell’acqua né la traspirazione del suolo, creando ristagni e condizioni anaerobiche che favoriscono la proliferazione di batteri patogeni e alghe filamentose.

Un biolago in cemento difficilmente si integra nel paesaggio L’effetto visivo risultante può ricordare più una piscina artificiale che un ecosistema naturale. La funzione depurativa delle piante è fondamentale per mantenere l’acqua pulita e ossigenata. In una vasca , lo spazio riservato alle piante è spesso limitato , rendendo necessaria l’aggiunta di filtri meccanici o chimici che snaturano l’idea stessa di “biolago naturale”. Le pareti rigide e i volumi contenuti della vasca tendono a surriscaldarsi rapidamente durante i mesi estivi. Questo innalza la temperatura dell’acqua, favorendo la crescita di alghe e batteri indesiderati. Un aspetto importante risiede nelle ingenti spese energetiche (corrente) che peserebbero per circa 20.000 euro annui – che graverebbero direttamente sulla tassazione al cittadino.

In conclusione un piccolo biolago in vasca di cemento come quello realizzato all’ex Parco della Libertà rappresenta un tentativo di compromesso che, tradisce la filosofia del biolago stesso ottenendo semplicemente una vasca ornamentale, costosa da mantenere e povera di benefici reali. Troppo spesso si spacciano per sostenibili azioni ed opere che lo sono solo di facciata (greenwashing) e che a volte sono invece decisamente insostenibili, sopratutto se si ricorda, come in questo caso, il punto di partenza: almeno meta dell’età dell’area era occupata da un bellissimo parco, che necessitava di poca manutenzione, costituito per lo più da molti cipressi e grandi spazi verdi,e che ospitava 120 posti macchina gratuiti. Sarebbe bastata una pavimentazione verde di quell’area per soddisfare le necessità dei cittadini che abitano e lavorano nella zona. Per i turisti bastano parcheggi di attestamento fuori dal centro della città con collegamento di mezzi pubblici adeguati.

Coordinamento Tutela Ambiente Alto Garda e Ledro