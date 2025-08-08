COORDINAMENTO TUTELA AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * AGRITURISMO: “ SCOMPAIONO SENZA SOSTA LE ULTIME CAMPAGNE, NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA”

21.05 - venerdì 8 agosto 2025

Scompaiono senza sosta le ultime campagne nel Comune di Riva del Garda. Per quanto sembri un controsenso, questa volta il responsabile è l’agriturismo, ovvero quella attività che in Provincia di Trento chiamano con questo nome, quando invece spesso non ne ha le caratteristiche vere come succede in tante parti d’Italia.

Per via di una normativa provinciale che non distingue tra zone con pochi terreni agricoli ed alta intensità turistica e territori con grandi superfici coltivate e turismo meno concentrato, (e probabilmente della non sufficiente attenzione con cui si considerano le nuove richieste che continuano a “fioccare” a Trento ed alle Amministrazioni comunali), con le successive approvazioni è facile costruire una struttura che poi viene denominata “Agriturismo”, in diverse forme.

Nell’Alto Garda il fenomeno appare fuori controllo ed è continua la sparizione di terreno agricolo che viene cementato con nuove strutture. In particolare proprio adesso in via Maso Belli, a Riva, in mezzo alla poca campagna rimasta e su terreni agricoli classificati “di pregio” stanno per sorgere due “agricampeggi” ed anche altre strutture e questi edifici (uno in costruzione) non sembrano collocati neppure a ridosso degli edifici aziendali già esistenti, come potrebbe richiedere l’Ente pubblico,(articolo 81 Regolamento urbanistico-edilizio provinciale vigente).

La norma provinciale infatti prevede che i nuovi agriturismi siano costruiti nell’ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell’imprenditore agricolo. Nei due casi in questione sembra proprio che si vada a costruire su terreni “vergini” a fianco di una delle più importanti vie di accesso alla città ancora circondata da campagna.

Ribadiamo che la norma per le aree agricole di pregio prevede che l’agriturismo sia collocato nei pressi del centro aziendale e comunque in una posizione a minor valore paesaggistico.

Le autorizzazioni in corso collocano gli edifici in mezzo alle campagne ma ci chiediamo se al momento del rilascio del permesso di costruire siano state valutate collocazioni alternative “meno impattanti anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale” (Lp 5/2008 art.38).

I nostri amministratori dovrebbero tenere sempre ben presente che la legge provinciale sull’agriturismo indica tra le finalità di questa attività ” lo sviluppo, la valorizzazione, la salvaguardia dei territori montani e rurali e dell’ ambiente. (art. 1 let. a)”.

Le operazioni in via Maso Belli sembrano infrastrutture di tipo prevalentemente commerciale dove, dietro il suffisso “agri” si nasconde l’ennesimo consumo di “terra” ed un uso non propriamente agricolo dei suoli di cui Riva certo non sente la mancanza; tra l’altro siamo ad un Km dalla fascia lago e ci si chiede se anche dal punto di vista turistico abbia un senso lanciare l’agriturismo in una zona dove rimangono ormai pochi ettari di “agri”coltura. Il tutto verosimilmente supportato da richieste di finanziamento pubblico.

Ricordiamo infine che la Legge prevede la possibilità di costruire un unico edificio nuovo da destinare alla attività agrituristica, ma in almeno in uno dei due casi gli edifici sembrano essere molteplici (legge provinciale 30 ottobre 2019 n.10)i . Il tutto con placet di Provincia di Trento e delle precedenti amministrazioni comunali rivane.

I terreni agricoli rimasti sono ormai veramente pochi; per questo ci chiediamo quindi se e come vengono effettuati controlli adeguati per verificare se la conduzione dell’agriturismo rispetti la disciplina del settore; il tutto sta accadendo a discapito delle produzioni agricole vere ed in un contesto di degrado costante delle aree agricole per via degli “usi impropri” dei terreni destinati ad altre attività che poco hanno a che fare con l’agricoltura.

Tra l’altro vediamo che nella stessa zona una campagna è stata trasformata in un “allevamento” di cani, attività considerata comunque agraria ed ormai diffusa in Alto Garda, ma che probabilmente si presta ora ad essere sede anche di altre attività. Questo tipo di problemi investe ormai tutto l’Alto Garda pertanto riteniamo che occorra fermare subito questo stillicidio se vogliamo salvare il verde che rimane. Un tempo l’agriturismo era rifugio autentico di naturalità e stile di vita tra stalle e campi coltivati, oggi pare che da noi sia diventata vetrina per turisti in cerca di “esperienza rurale” dal retrogusto artificiale.

Abbiamo la netta sensazione che l’agricoltura, quella vera, con le mani nella terra, è ormai accessorio decorativo; la denominazione “agriturismo” è svuotata di senso. Ricordiamoci che nel distruggere l’ambiente, dilapidiamo il nostro capitale e, quindi, i nostri redditi futuri.

In Trentino si celebra la ruralità con brochure patinate, mentre scompare la terra che l’ha generata. È assolutamente indispensabile la protezione delle campagne e degli ultimi terreni non edificati, per mantenere il paesaggio, l’economia rurale e l’economia turistica.

*

Per il Coordinamento Tutela Ambiente Alto Garda e Ledro aderiscono :

Associazione Amici della Sarca

Associazione SOS Altissimo

Associazione Pinter

Associazione WWF Trentino Alto Adige

Associazione Tutela Marroni Campi

Comitato Oliveto di Goethe

Comitato Salvaguardia area lago

Comitato Sviluppo Sostenibile