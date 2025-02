COORDINAMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO VENETO * INTERRUZIONE FERROVIA VALSUGANA: «PROPONIAMO A RFI DI REVISIONARE L’ATTUALE CRONOPROGRAMMA»

19.09 - sabato 22 febbraio 2025

Da sabato 22 febbraio 2025 il servizio ferroviario è interrotto nella tratta Trento – Borgo Valsugana (dal 15/06 al 05/07 anche nella tratta BorgoValsugana – Bassano del Grappa) e sostituito con bus, per consentire i lavori di elettrificazione da Trento a Borgo Valsugana.

L’interruzione si protrarrà fino a dicembre 2025. I disagi ai viaggiatori, nonostante i provvedimenti presi, saranno inevitabili e pertanto diventerà più difficile fare i viaggi per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro.

È stato costituito il Coordinamento Mobilità Sostenibile Trentino Veneto per approcciare le problematiche attuali della linea ferroviaria a semplice binario e parzialmente elettrificata e fare delle proposte per il futuro.

I cittadini ed amministratori del Trentino e del Veneto si sono riuniti per esaminare la situazione prospettata e propongono a RFI di revisionare l’attuale cronoprogramma del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di elettrificazione, introducendo il lavoro notturno, quando la circolazione dei treni è normalmente sospesa e limitando l’interruzione totale prolungata della linea ai soli periodi strettamente necessari al ripristino dell’agibilità del binario. Inoltre il Coordinamento propone di utilizzare bus sostitutivi attrezzati per il trasporto di un congruo numero di biciclette, in modo da limitare il disagio dovuto alla sospensione di tale servizio

Sì fa in particolare notare che la linea della Valsugana ormai da anni subisce annualmente inaccettabili interruzioni prolungate della circolazione per i più svariati motivi, non sempre giustificati, tanto da dare l’impressione che la linea stessa sia una Cenerentola fra le altre linee e che su di essa il servizio pubblico non abbia la sacralità normalmente riservata al servizio ferroviario. Si ribadisce ancora che il servizio sostitutivo su strada è un surrogato e non può essere accettato come normale.

Il Coordinamento sta approfondendo le possibilità per il potenziamento vero della linea ferroviaria della Valsugana con il raddoppio per lotti dei binari e la completa elettrificazione. È urgente trovare i finanziamenti per potenziare il corridoio est di accesso al Trentino per una vera connessione con il Veneto, in alternativa al completamento della Valdastico Nord A31.

COORDINAMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO VENETO