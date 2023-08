COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA LAGO DI GARDA * CICLOVIA GARDA: « PASSEGGIATA-CORTEO PER DIRE “NO“ ALLO SCEMPIO AMBIENTALE, A LIMONE (20/8 – 10.00) »

18.14 - venerdì 18 agosto 2023

Le tre regioni che si affacciano al lago di Garda stanno portando avanti la realizzazione della CICLOVIA DEL GARDA, una pista ciclopedonale impossibile con grande spreco di territorio e taglio di alberi (nel basso lago, dove peraltro già esistono piste ciclabili), di paesaggio ( danni ovunque, dalle falesie alle dolci colline moreniche) di soldi ( oltre a 2 milioni di euro per soli 100 metri sulle falesie) in situazioni di altissimo rischio idrogeologica e stradale e con future elevate spese di manutenzione.

Domenica 20 agosto dalle ore 10 il Coordinamento interregionale tutela lago di Garda, che comprende associazioni ambientaliste, comitati e privati cittadini impegnati nella protezione del lago di Garda, organizza una passeggiata-corteo a Limone sul Garda dal porto alla ciclabile sospesa per informare, evidenziare le criticità e dire NO a questo scempio ambientale irreversibile, alla creazione di una nuova attrazione turistica in una zona turisticamente già completamente satura e a questo spreco di soldi in un periodo così difficile per l’Italia, dove la sanità pubblica è in crisi e non ci sono soldi per riparare i danni dell’alluvione in Emilia!