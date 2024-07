COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * CICLOVIA: «FRANE E AUMENTO COSTI, PRESENTEREMO TERZO ESPOSTO A CORTE CONTI TRENTO »

14.35 - giovedì 4 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con Delibera n. 64/2024/G del 20 giugno 2024 afferma: “Per la Ciclovia del Garda Regione Lombardia spende 1milione 567 mila e 48 € al Km contro i 250 mila al Km della Regione Sardegna. Valore decisamente spropositato oltre che non in linea con i criteri fissati per la progettazione dei percorsi da finanziare”.

Costo cinque volte più salato della media nazionale!

Ricordiamo che per la ciclovia del Garda nel 2017 erano stati previsti 67 milioni di euro passati a 194 milioni nel marzo 2021, a 344 milioni e 500 mila nell’agosto del 2021 ed oggi si stima che il costo abbia già superato il miliardo.

La Corte dei Conti continua affermando che “la relazione conclusiva presenta una serie di criticità riguardanti la sicurezza e le caratteristiche tecniche del tracciato carente delle indagini e degli strumenti necessari ad approfondire gli aspetti paesaggistico ambientali, considerati i vincoli e i percorsi interessati da gallerie e passerelle a sbalzo”.

Finalmente un resoconto che non fa altro che rafforzare gli esposti che le associazioni e i comitati del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda hanno depositato presso la Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento (11 agosto 2023 – 15 novembre 2023 integrazione – 10 maggio 2024).

Esposti sul tratto trentino che riguardano essenzialmente la sicurezza, lo scempio del paesaggio, la mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale e gli esorbitanti costi.

Non ci risulta che ad oggi la Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento si sia espressa; presenteremo un terzo esposto per aggiornare i dati visto il verificarsi di continue frane e l’aumento costante dei costi che anche la Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato con la sopracitata delibera, ha messo autorevolmente in risalto.

Invieremo poi alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di Roma un’istanza ad intervenire anche sui costi sostenuti da Regioni e Province visto che ci sono tratti che hanno il costo di un viadotto autostradale (€ 25 milioni al Km).

Costo medio al Km: passerelle a sbalzo ancorate alla strada gardesana € 20 milioni, passerelle a sbalzo ancorate su roccia € 26 milioni, gallerie artificiali e naturali € 25 milioni.

Basti pensare ai 98 m del tratto Limone – Galleria delle Limniadi (U.F.3.1) in direzione Riva d/G che costeranno € 2.600.000 di denaro pubblico.

Cifre che sono pura previsione visto il susseguirsi di frane nella sponda Ovest del Lago di Garda tra il 2023 ad oggi (12 in 8 mesi) ed i costi delle manutenzioni, non previsti, né prevedibili come afferma lo stesso presidente regionale dell’Ordine dei geologi, Mirko Demozzi, sul Corriere del Trentino del 12 febbraio 2024: «Se una barriera paramassi viene attivata e riesce a trattenere la frana, […] va rifatta perché non può più assorbire altri crolli. Con costi non indifferenti. E tempi da considerare. Se infatti nell’area della Ciclovia venissero giù massi e fossero trattenuti dalle reti, il percorso comunque dovrebbe essere chiuso per le manutenzioni».

*

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita