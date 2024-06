COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * PROGETTO STRATEGICO: «LAGO DI TENNO, IN BILICO TRA RISERVA NATURALE ED INDUSTRIA DEL TURISMO?»

19.51 - sabato 1 giugno 2024



Il Lago di Tenno in bilico tra riserva naturale ed industria del turismo. Lunedì 20 maggio 2024 nel Comune di Tenno, sono stati presentati alla popolazione i primi risultati di un importante e corposo studio finalizzato alla riorganizzazione dei flussi turistici nel territorio di Tenno. Si tratta di un progetto strategico per la gestione e fruizione del lago. Un tentativo, promosso dall’Amministrazione Comunale e da Garda Dolomiti e Trentino Marketing di affrontare razionalmente le pesanti criticità emerse sul territorio del tennese a causa dei flussi turistici.

Il quadro concettuale nel quale, a detta dei promotori, avrebbe dovuto svilupparsi lo studio è riferito a tre linee principali: sostenibilità, mitigazione degli impatti sui residenti, determinazione delle capacità di carico senza paventare politiche di numeri chiusi. In circa tre ore di esposizione occhi sono stati discussi temi quali le analisi dei flussi, i gradi di soddisfazione dei turisti, le scelte e proposte gastronomiche, criticità viabilistiche e proposte di riassetto urbano; sono stati utilizzati dai relatori modelli classici di approccio manageriale propri dell’industria turistica.

In questa ottica sono state presentate soluzioni che vanno dal portale d’ingresso al lago, quale soglia che indica un passaggio in un nuovo mondo, una nuova piazza a disposizione dei turisti, parcheggi abbelliti da decorazioni per tutte le stagioni.

Il pubblico è stato accompagnato in una visione immersiva , un grande circo ricco di attrazioni e proposte per ogni forma di fruizione con l’accompagnamento del mantra: “Non stiamo parlando di limitazione dei flussi, nessuna chiusura”.

Considerato quanto è stato illustrato, però, qualche cosa non torna, si tratta di proposte già viste, di approcci già vissuti, sia che si trattasse della proposta per un nuovo OUTLET con i suoi stereotipati piccoli villaggi del commercio, oppure di una nuova piscina all’aperto corredata di negozi, ristoranti, e giochi per bambini.

Il grande assente è stato l’ecosistema lago, (la nuova “Riserva Locale!) o quel che ne è rimasto nel tempo; la valutazione della sua importanza ambientale e paesaggistica non ha trovato spazio, se non in una superficiale e sbrigativa relazione a cura dello studio di progettazione ambientale a cui è stato assegnato l’incarico di definire i regolamenti della Riserva : Temi quali gli indicatori di stato di qualità dell’ambiente naturale e le criticità a medio lungo termine non hanno avuto considerazione.

In sostanza l’approccio che è stato illustrato era tutto orientato dal punto di vista antropocentrico, i soggetti privilegiati sono stati gli umani le cui relazioni sociali erano connotate da un forte appiattimento culturale. La valutazione della “capacita” di carico è stata ricondotta , con estrema semplificazione, alla domanda : “ quanti altri esseri umani accetteresti attorno a te?”.

Secondo quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, la capacità di carico di una località turistica è costituita dal numero massimo di persone che visitano nello stesso periodo una determinata località senza comprometterne le caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti.

Il progetto strategico presentato ci pare abbia saltato di pari passo gli aspetti ambientali, fisici e socioculturali, a favore della preoccupazione di non ridurre la soddisfazione del turista. Proprio la costante preoccupazione verso quest’ultimo aspetto, intendiamoci più che legittimo, vede un sostanziale ritardo nella messa in atto di correttivi ormai urgenti verso quelli che sono i sempre più evidenti danni associati al così detto sovraffollamento turistico.

Da uno studio quale quello proposto a Tenno l’altra sera ci saremmo attesi un passo avanti nella definizione di alcuni limiti inderogabili nella messa in atto di strategie a lungo termine di politiche del turismo. Politiche che intelligentemente dovrebbero identificare le azioni per salvaguardare gli ambienti naturali in prima battuta, dato che è proprio sulla qualità di essi che poggia la promozione turistica e il paesaggio e le sedimentazioni culturali in esso contenute come profilo di analisi parallela.

Ancora una volta vengono lasciati in secondo piano e considerati marginali, valori come la salvaguardia degli ecosistemi, valorizzazione della biodiversità, valorizzazione del paesaggio, costante ricerca delle memorie storiche dei luoghi sono elementi di un processo indispensabile ad arginare il degrado costante dei nostri ambienti e territori.

Troppo spesso le espressioni “ sostenibilità” e “difesa del territorio per le future generazioni” risultano piegate ad interessi specifici e non collettivi; non possiamo connotare una politica come sostenibile se pone in atto cambiamenti irreversibili della qualità ambientale e sociale dei territori. Richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana ha in questa sede un preciso riferimento ad una attenzione che l’ente pubblico deve mettere in campo quale organo di tutela dei nostri valori costituzionali.

Chiediamo quindi che ci possa essere un momento di confronto tra il nostro “Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro” , portatore degli interessi dell’ambiente, l’amministrazione pubblica ed il team di lavoro per poter apportare quei correttivi indispensabili a rendere il piano strategico equilibrato nei confronti della tutela ambientale. Obiettivo che dovrebbe ridurre la forbice resa evidente nella presentazione dell’altra sera tra i contenuti della Riserva Naturale Locale e le strategie turistiche.

Le associazioni e i comitati del Coordinamento Ambiente Alto garda e Ledro