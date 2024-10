COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO * MORI: «STRADA MONTE VELO, PERCHÈ SI AUTORIZZA UNA GARA DI RALLY CHE CREA DISAGIO PER GLI ABITANTI?»

16.20 - sabato 19 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gara di Rally. Da alcuni giorni, sulla strada per il Monte Velo, nel Comune di Arco, sono apparse delle transenne per vietare il parcheggio e il passaggio di persone ai non autorizzati per domenica 20 ottobre. Il motivo è la prossima gara di rally che si dovrebbe svolgere dalle ore 9 alle ore 16.30 con partenza da Bolognano e arrivo in val di Gresta per poi proseguire verso Mori.

La strada è percorsa abitualmente con le auto dagli abitanti delle frazioni della valle per necessità lavorative, oltre che da moltissimi ciclisti e appassionati di moto. Non si riesce a capire perché si debba autorizzare una gara automobilistica in quella zona, creando oltretutto un forte disagio per gli abitanti che non possono più muoversi per parecchie ore.

Da anni ci si è accorti della necessità, anche nella nostra zona, di muoversi in maniera differente, evitando il più possibile l’uso del mezzo privato onde evitare l’aumento dell’ inquinamento e del traffico, con incidenti quotidiani e relative spese sanitarie a carico di tutti.

Questi eventi sportivi non sono compatibili con l’ambiente delle nostre montagne e le amministrazioni che hanno un minimo di interesse per l’ambiente e territorio non dovrebbero permettere sul proprio comune Ci auguriamo pertanto che non vi siano ulteriori repliche di queste manifestazioni e non solo nell’Alto Garda, che la nostra società sia capace di proporre un modello di cultura differente, che si trovino altri modi di svago e divertimento che non siano nocivi verso l’ambiente e verso tutte le forme di vita presenti.

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro