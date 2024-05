COOPERATIVE MULTISERVIZI E ANTROPOS * BILANCIO 2023: PREGHENELLA, «ASSEMBLEE, ENTRAMBE HANNO REGISTRATO RISULTATI ECONOMICI SIGNIFICATIVI»

13.07 - sabato 18 maggio 2024

Cooperative Multiservizi e Antropos: approvato un bilancio in crescita. Ieri pomeriggio e stamane, Mezzocorona è stata teatro delle assemblee annuali delle cooperative Multiservizi e Antropos, durante le quali sono stati approvati i bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Un’approvazione unanime da parte dei soci, che consolida la fiducia e la stabilità all’interno delle cooperative.

Due giorni di ottimistico confronto per le cooperative Multiservizi e Antropos, che si sono ritrovate in assemblea per approvare, all’unanimità, i bilanci relativi all’esercizio chiuso lo scorso anno. Un voto che testimonia la forte fiducia e stabilità che i rispettivi soci ripongono nelle due organizzazioni.

Presiedute dal presidente Germano Preghenella, entrambe le cooperative hanno registrato risultati economici significativi. Multiservizi ha chiuso l’anno con un patrimonio netto di 3.470.593 euro, segnando un incremento del 2,93% rispetto all’anno precedente. Il valore della produzione ha raggiunto i 5.845.856 euro, grazie a un aumento dell’84,2% nel settore del magazzinaggio. Inoltre, Multiservizi ha acquisito nel 2023 la struttura “Garnì Selene”, che si trova vicino al centro di Roveré della Luna, una posizione strategica che permette di raggiungere in poco tempo sia la Paganella che la val di Fiemme. All’interno del garnì sono disponibili 12 stanze e 24 posti letto. Questo nuovo servizio è rivolto a turisti, aziende e, temporaneamente, anche a dipendenti delle cooperative che hanno la necessità di pernottare in zona.

Parallelamente, Antropos ha registrato un utile di 209.065 euro, con un valore della produzione che ha raggiunto i 3.883.763 euro. Questi risultati sono stati sostenuti dall’espansione dei servizi di assistenza domiciliare e dalla consegna di pasti a domicilio, settori che hanno visto una significativa crescita in termini di fatturato e numero di clienti serviti.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il presidente Preghenella – dell’andamento delle nostre cooperative. Le uniche preoccupazioni sono destate dalla difficoltà di reperire personale e dall’aggiornamento dei contratti che, di conseguenza, porterà all’aumento del costo del lavoro che, seppur doveroso, inciderà sulla marginalità delle nostre imprese”.

Nell’assemblea si è evidenziata anche l’importanza dei recenti investimenti nel rinnovo del parco macchine, ora composto da veicoli elettrici e Euro6, in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Altra importante attività del 2023 è stata l’acquisizione del ramo d’azienda dedicato alle pulizie della cooperativa “La Sfera”. Azione che, anche grazie alle trattative presidiate dalla Federazione Trentina della Cooperazione, ha garantito la continuità occupazionale per 50 dipendenti.

Questi risultati riflettono l’impegno continuo delle cooperative nel migliorare ed espandere i loro servizi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla crescita occupazionale. Le cooperative Multiservizi e Antropos con 50 soci all’attivo, danno lavoro a oltre 400 dipendenti, dimostrando il loro ruolo cruciale nella comunità locale. Le assemblee si sono tenute presso la sede della cooperativa Antropos venerdì 17 maggio nel pomeriggio, e sabato mattina presso la filiale di Mezzocorona della Banca per il Trentino Alto Adige per Multiservizi.