COOPERATIVA RISTO3 * BILANCIO 2023: «9 MILIONI I PASTI EROGATI / RICAVI A 58 MILIONI / UTILE A 1,577 MLN»

Risto3, l’assemblea approva un bilancio molto positivo malgrado i rincari. Quasi 9 milioni di pasti erogati e ricavi oltre i 58 milioni di euro. La cooperativa Risto3 affronta le sfide dell’inflazione e della marginalità ridotta degli appalti pubblici, ma guarda al futuro con fiducia e attenzione, grazie anche ai nuovi investimenti strategici e alla certificazione per la parità di genere.

Sala gremita per partecipare all’assemblea di Risto3 al Teatro Valle dei Laghi di Vezzano, dove i soci e le socie si sono riuniti per approvare il bilancio e discutere dei temi rilevanti per il futuro della cooperativa. Il direttore generale Paolo Defant ha illustrato i risultati del 2023, evidenziando come la cooperativa abbia erogato quasi 9 milioni di pasti, raggiungendo ricavi superiori a 58 milioni e un utile di 1,577 milioni di euro. Nonostante questi risultati positivi, Defant ha sottolineato le difficoltà legate all’aumento dei costi operativi, influenzati dall’inflazione, e alla marginalità ridotta degli appalti pubblici, soprattutto nel settore sanitario, aggravate dalla nuova normativa che rende più complesso adeguare le tariffe ai costi.

“I risultati positivi – ha dichiarato la Presidente Camilla Santagiuliana – sono uno stimolo per guardare al futuro. In particolare, ci permettono di programmare investimenti strategici utili a rafforzare la nostra competitività e a sostenere l’occupazione dei soci e dei lavoratori”. Durante l’assemblea sono stati anticipati anche i dati del Bilancio di sostenibilità 2023, che evidenziano l’impegno di Risto3 verso la comunità e il territorio, concretizzandosi nell’utilizzo di prodotti locali e in progetti di riduzione degli sprechi alimentari.

Alcuni dati di impatto sociale

La cooperativa vanta una presenza significativa nel territorio, con 1381 collaboratori e collaboratrici e 429 soci e socie. Risto3 gestisce 11 ristoranti self-service, 54 mense aziendali, 20 mense in strutture sanitarie e 226 mense scolastiche, oltre a un servizio di catering. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con Banco Alimentare e l’utilizzo della piattaforma Too Good To Go, ha donato oltre 24 mila porzioni di cibo, dimostrando un forte impegno nella lotta contro lo spreco alimentare. È stata inoltre ricordata la recente Certificazione per la parità di genere, che dimostra l’attenzione della cooperativa verso il lavoro femminile e costituisce un incentivo per continuare a migliorare.

Anche l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, è intervenuto affermando: “Il risultato positivo del bilancio presentato oggi è il frutto di un percorso durato 45 anni e che crea prospettive anche per il futuro. Qui si rappresentano e si dimostrano i valori fondanti del nostro territorio: autonomia e cooperazione. Questo soprattutto grazie alla capacità di Risto3 di mettere sempre al centro le persone, interpretando al meglio questo tema, con attenzione particolare alla sostenibilità sociale e ambientale”. L’assemblea si è conclusa con un momento conviviale all’esterno del Teatro, così da chiudere in bellezza un anno di soddisfazioni derivanti dal lavoro di tutto il personale della cooperativa.