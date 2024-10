COOPERATIVA PUNTO D’APPRODO – ROVERETO (TN) * CDA: «CAMBIO DI DIRETTORE, PAOLO MAZZURANA SOSTITUIRÀ ANDREA GENTILINI»

18.07 - martedì 29 ottobre 2024

Cambio di direttore alla cooperativa Punto d’Approdo. Paolo Mazzurana sostituirà Andrea Gentilini, che passa alla direzione di un’Apsp. Valorizzata la grande esperienza nella cooperazione sociale di Mazzurana, con la direzione di Iter per 12 anni e poi la vicedirezione di Impronte.

Dal primo di novembre Paolo Mazzurana assumerà la direzione della Cooperativa Sociale Punto d’Approdo di Rovereto. Sostituirà Andrea Gentilini, che l’ha guidata come direttore per otto anni che passa alla direzione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona.

Il Consiglio di amministrazione di Punto d’Approdo, guidato dalla presidente Luisa Sartori, ha individuato in Mazzurana la figura più adatta a guidare la cooperativa che da anni lavora sul disagio adulto ed in particolare nell’accoglienza e nel sostegno di donne in difficoltà.

Mazzurana arriva dal mondo della cooperazione sociale, nello specifico dalla cooperativa Iter che ha diretto per oltre 12 anni, per poi ricoprire il ruolo di vicedirettore di Impronte, realtà nata con la fusione tra Iter e Il Ponte.

Dal primo di novembre sarà compito di Paolo Mazzurana accompagnare Punto d’Approdo in tutti i suoi servizi che spaziano dall’accoglienza al Laboratorio sociale “Le Formichine” fino all’attività di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Un’attività radicata nel tessuto sociale della città di Rovereto e di tutta la Vallagarina che la vede presente da oltre quarant’anni come punto di riferimento per le donne in situazioni di fragilità.