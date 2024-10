COOPERATIVA MERCURIO * “UPLOADSOUNDS“: «IL COLLETTIVO BOLZANINO “SUPERMARKET“ SI AGGIUDICA L’EDIZIONE 2024, SUL PODIO ANCHE “CHEYENNE“ E “TOM JOSEPH“»

20.08 - domenica 27 ottobre 2024

È il collettivo bolzanino Supermarket ad aggiudicarsi l’edizione 2024 del contest di UploadSounds, il concorso dedicato ai giovani talenti della musica dell’Euregio, dopo le audizioni finali di sabato 26 ottobre al Basis di Silandro. Al secondo posto, da Riva del Garda, arriva Cheyenne, seguito dal tirolese Tom Joseph. Va al giovanissimo rico il premio per il miglior progetto under21.

Sono i Supermarket i vincitori del contest di UploadSounds 2024, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. Il verdetto è arrivato dopo una lunga giornata di audizioni che si è svolta al Basis di Silandro sabato 26 ottobre, che ha visto i 12 progetti finalisti, selezionati tra i 130 iscritti alla piattaforma musicale dell’Euregio, esibirsi davanti a una giuria composta da importanti professionisti del settore.

Un’ardua scelta quella che i giurati si sono trovati a dover fare, dopo aver ascoltato dal vivo le performance delle più interessanti giovani realtà della musica di Trentino, Alto Adige e Tirolo. A spuntarla, alla fine, sono stati i Supermarket: più che un gruppo – come loro stessi preferiscono definirsi – “un collettivo”, e un’etichetta di songwriter, rapper e produttori dell’Alto Adige, che ha preso vita nel 2021 da un’idea di Ocra.m (produttore) e da Thomas Traversa (songwriter e produttore), e oggi conta un gruppo di circa quindici persone, con l’unico obiettivo di creare musica al di fuori di ogni tipo di etichetta e competizione.

Il progetto Supermarket, infatti, è interamente portato avanti dal collettivo, che cura autonomamente le produzioni, le registrazioni, le grafiche, i video e le pubblicazioni, spaziando da influenze hip hop, R’n’B, elettronica e reggae. Risale al 2023 il loro primo album, dal titolo “SUPERMARKET Vol.1”, anticipato dai tre singoli Sogno Nitido, Mary Pain e Maniche Larghe, che ha riscosso un discreto successo in particolare tra Bolzano e provincia. Sempre nel 2023 i Supermarket hanno vinto il contest Suoni Universitari, che ha permesso loro di aprire il concerto dei BNKR44 e Sethu.

Al secondo posto del contest si è classificato quindi il progetto di Cheyenne, nome d’arte di Patrizio Mimiola, nato nel 1999 a Riva del Garda e laureato al conservatorio di Trento in batteria e percussioni jazz. La sua musica strumentale unisce il jazz modale all’elettronica, tramite l’utilizzo di synth ed effetti. Affiancato da Lorezo Amarri alla tastiera, Tufix alla tromba e Zait al basso, Cheyenne conduce lungo un viaggio dalle atmosfere jazz UK, che ha saputo colpire anche i giurati di UploadSounds. Sul terzo gradino del podio infine, si è posizionato Tom Joseph, apprezzato progetto solista dell’artista, produttore e manager originario di Völs, in Tirolo, Andreas Steiner, che con la sua musica fatta di sole chitarra e voce e tanta atmosfera, segue un percorso tra indie folk, blues, neo soul e pop.

Ad aggiudicarsi il premio destinato al miglior progetto under 21 è invece rico, ovvero il progetto musicale di Rico Trentini, giovanissimo talento originario di Trento che ha cominciato a suonare da autodidatta all’età di 13 anni. Protagonista alla Upload School del 2023, rico suona chitarre, tastiere e batteria, scrive, registra e produce i suoi brani, oltre ad avere già diverse esperienze come tastierista in altre band, ed attualmente frequenta il BIMM College of Music di Dublino.

I quattro progetti vincitori sono stati premiati sul palco del Basis, prima della festa finale. Importante anche quest’anno il valore dei riconoscimenti assegnati ai primi classificati, con un montepremi di ben 16 mila euro, da destinare, attraverso servizi e mirati, alla crescita professionale e musicale dei rispettivi progetti musicali. Ai Supermarket, primi classificati, vanno 7 mila euro, 3500 euro per il secondo e per il miglior under 21, infine 2000 per il terzo classificato.

Ma l’edizione 2024 di UploadSounds non è terminata con la proclamazione dei vincitori. Nelle prossime settimane, infatti, proseguono anche le date dell’Upload on Tour, che già sabato 9 novembre animerà il Kulturweberei di Telfs con la musica dei Rebel Musig Crew, per poi tornare in Trentino, al Molin de Portegnach di Faver, in Val di Cembra, sabato 16 novembre, per il concerto degli Stormo, e le seguenti date, in calendario sui principali palchi dell’Euregio fino ai primi di dicembre.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio Impresa Sociale, Associazione Be It e Associazione UploadSounds Tirol, in collaborazione con Die Backerei e PMK, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, City of Innsbruck, Innsbruck Marketing, WKO Tirol, BIM dell’Adige e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, con il patrocinio di GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”.