CONSULTA PROVINCIALE SALUTE * RAPPORTO “CREA“ SANITÀ 2024: VILIOTTI, «PERFORMANCE SANITARIE TRENTINE SCESE AL 50%, SERVONO PREVENZIONE E PROMOZIONE»

L’indice delle performance delle politiche sanitarie trentine, sceso al 50 per cento, non stupisce. La difficoltà di trattenere e di attrarre personale sanitario insieme all’incapacità di rivedere i modelli organizzativi in una chiave più aderente agli attuali bisogni di salute, hanno determinato un peggioramento di molti indicatori, come i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, ai quali, non a caso, corrispondono un aumento del 22% della spesa sanitaria pro-capite e una quota di solo il 28,2% di prestazioni con RAO B eseguite nei tempi.

Dati che evidenziano uno scivolamento verso la sanità privata, e l’incremento del ricorso dei cittadini a prestazioni libero professionali rese in regime di intramoenia o da cliniche convenzionate.

Senza contare i dati non monitorabili di quanti, per impossibilità economiche, rinunciano a curarsi, o ritardano le cure, e degli immigrati non regolari che risultano invisibili e privati del diritto di cura. Condizioni che mettono a rischio soprattutto le fasce sociali più deboli, sulla cui salute già insistono i determinanti sociali, economici e culturali.

Un trend che denota la necessità di mettere a punto soluzioni puntuali e sistemiche, che facendo leva sulla competenza primaria o esclusiva della Provincia in materia sanitaria, riorganizzino, anche attraverso l’integrazione sociosanitaria, la medicina territoriale e i servizi di prossimità al cittadino, e configurino i servizi di assistenza domiciliare e di presa in carico in senso olistico dei soggetti fragili e degli anziani.

Servono, in particolare, politiche di prevenzione e promozione della salute secondo un approccio One Health, un concetto di salute non declinato nella sua sola accezione sanitaria, ma che ne considera i determinanti sociali, economici, ambientali e culturali che incidono sui cittadini di un territorio, prevedendo quindi la possibilità, e soprattutto la responsabilità, di creare benessere per la popolazione.

