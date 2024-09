CONSULTA PROVINCIALE PER LA SALUTE * TRENTINO: «AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO, SOLIDARIETÀ E CONDANNA»

18.55 - giovedì 19 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nell’esprimere solidarietà e vicinanza al personale sanitario che vive la propria quotidianità sentendosi in pericolo, e condannando fermamente chi, attraverso l’aggressività dei propri atti, demotiva e mortifica la vocazione di cura degli operatori di salute, svilendo anche la natura universalistica e solidaristica del Servizio Sanitario Nazionale, non possiamo esimerci dall’analizzare le dinamiche sociali sottese ad un fenomeno crescente di violenza, fragilità psichica ed intolleranza.

La relazione sull’attività 2023 dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie (ONSEPS) evidenzia 16 mila episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario, subiti per la maggior parte dalla categoria degli infermieri, seguita da medici e operatori sociosanitari, con atti rivolti per i due terzi a persone di sesso femminile, in ambienti quali i Pronto Soccorso, le Aree Degenza, i servizi psichiatrici e gli ambulatori. Il report rileva quali principali aggressori i pazienti (69%) seguiti dai parenti (28%), con il 68% delle aggressioni di tipo verbale, il 26% di tipo fisico e il 6% contro beni di proprietà.

Il monitoraggio, che raccoglie segnalazioni e denunce su base volontaria, riporta anche i dati della Provincia di Trento, dai quali emergono 226 aggressioni che hanno colpito per lo più donne (199), di giovane età fino a 29 anni (70), dai 30 ai 39 anni (47), dai 40 ai 49 anni (37), dai 50 ai 59 anni (53) dai 60 anni in su (13), con profilo professionale di infermiere e di operatrici sociosanitarie, in RSA/residenze protette, Pronto Soccorso e servizio di emergenza/urgenza territoriale, attraverso aggressioni sia verbali che fisiche, per lo più da parte di pazienti/utenti.

Il fenomeno, che esplode con crescente frequenza, sta pericolosamente incrinando il rapporto tra sanità e cittadini in un contesto di difficoltà per il Servizio Sanitario Nazionale, e comporta, in primis, il rafforzamento delle misure di protezione della sicurezza di medici, infermieri e di tutti gli operatori sociosanitari cui si deve prioritariamente garantire incolumità fisica e psicologica. Se la pandemia di Covid19 ha indubbiamente accelerato e accentuato la tendenza alla violenza, creando maggiori tensioni sul personale ospedaliero, anche la carenza di personale, comportando un minor numero di operatori sanitari per paziente, potrebbe aver determinato relazioni più deboli con gli utenti e, di conseguenza, anche una sottovalutazione dei problemi comportamentali degli stessi.

Oltre alle recenti misure di prevenzione della violenza adottate dal Governo, quali la possibilità per il Questore di costituire posti fissi di Polizia presso le strutture dotate di emergenza/urgenza e l’inasprimento delle sanzioni per gli attacchi ai sanitari con la pena della reclusione da 2 a 5 anni, crediamo serva compiere una seria analisi delle cause di un disagio diffuso dei cittadini verso la sanità, spesso fondato su una percezione di difficoltà di accesso alle cure, sui lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche o sui costi elevati delle cure privatistiche.

Del pari servono azioni culturali e comunicative volte a diminuire gli accessi inappropriati ai Pronto Soccorso e l’abuso degli accertamenti diagnostici, unitamente ad una riorganizzazione della medicina territoriale che sia in grado di dare tempestive risposte ai bisogni di salute.

Per concludere, mentre non si condivide il Disegno di legge che mira a sospendere la gratuità dell’assistenza sanitaria in capo a chi è stato segnalato dalle Regioni quale autore di aggressioni contro gli operatori sanitari nella Piattaforma nazionale di governo delle liste di attesa, crediamo si debba piuttosto fondare un nuovo Patto Sociale tra Istituzioni e Cittadini, concertando gli obiettivi di miglioramento e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ma, al contempo, responsabilizzando le persone ad un utilizzo corretto, consapevole e sostenibile dei servizi pubblici di cura.

Per la Consulta provinciale per la Salute

la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti