CONSULTA PROVINCIALE PAT – SALUTE * APSS: PRESIDENTE VILIOTTI, «PREOCCUPAZIONE PER LE DIMISSIONI DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO DOTT. D’URSO, NO AI TURN OVER APICALI»

La Consulta provinciale per la Salute esprime preoccupazione per le dimissioni del Direttore del Dipartimento provinciale alla Salute dott. D’Urso, interlocutore importante in tema di programmazione e realizzazione di un nuovo modello di “Salute” in Provincia, e condivide le preoccupazioni dei sindacati, considerando il turn over nel ruolo apicale del Dipartimento un riflesso di un modello poco attrattivo, configurante una situazione sempre più difficile e una sostanziale impossibilità di definire obiettivi programmatici.

Non possiamo esimerci dal richiamare con forza le Amministrazioni provinciali, presenti e passate, che non sono riuscite a realizzare la più importante e strategica opera pubblica del Trentino, il Nuovo Ospedale di Trento, opera attesa da decenni, necessaria per garantire l’accesso e la qualità delle cure, l’attrattività del sistema sanitario, ma anche per riformare l’intero modello organizzativo della Sanità trentina, attualmente basato su un policentrismo ospedaliero poco sostenibile in termini di specializzazione e di risorse professionali, che deve basare la propria eccellenza clinica e competitività su un nuovo Ospedale universitario, che sia centrale anche nell’ambito della ricerca.

La Sanità non è solo servizio, ma vero fattore di sviluppo per il territorio. Un sistema sanitario efficiente e di qualità contribuisce alla crescita economica, alla coesione e sociale e al benessere dei cittadini, rendendo il territorio più attrattivo per investimenti e talenti. La stessa Carta di Rovereto 2025 sulle “Linee di indirizzo per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l’innovazione in Trentino” pone la Salute nella sua concezione integrata “One Health” al centro delle politiche di sviluppo territoriale.

La diminuzione del numero di prestazioni in lista di attesa, passato da 28.000 agli attuali 9.000 grazie al Decreto liste di attesa che ha finanziato per tutte le Regioni il ricorso alle prestazioni orarie aggiuntive e a quelle erogate dal privato, è un dato di per sé poco significativo se non corredato da una puntale analisi volta ad accertare l’effettivo soddisfacimento del bisogno di cura, verificando quanti cittadini si siano nel frattempo rivolti ad Enti di cura privati o abbiano preferito procrastinare se non rinunciare alle cure.

Persistono le lunghe liste di attesa in oculistica, dermatologia, radiologia e le “agende chiuse” , ossia liste di attesa bloccate configuranti un’infrazione alla legge 266/2005, che comportano l’impossibilità di effettuare la prenotazione e di accedere alle cure necessarie che spesso comportano accertamenti diagnostici preventivi. A fronte di tali ritardi, mancanza di monitoraggio e scarsa attenzione da parte delle istituzioni preposte, ci interroghiamo sull’efficacia dei nuovi codici priorità, che si limitano meramente a stabilire tempi massimi di erogazione delle prestazioni, senza concretamente migliorare la situazione di accesso alle cure.

La Medicina di Emergenza Urgenza, già provata dalla carenza di personale strutturato, si scontra oggi con le criticità delle implementazioni del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero che, pur note fin dai primi giorni di sperimentazione presso i Pronto Soccorso di Trento e Rovereto grazie ai rilievi delle rispettive equipe, non sono bastate per impedirne o ritardarne l’attivazione anche presso i Pronto Soccorso di Tione e Cavalese, mettendo a rischio pazienti e clinici e peggiorando l’annoso problema del congestionamento. Servono nuovi modelli organizzativi per una struttura – il Pronto Soccorso – che non solo è deputata a fornire cure e accertamenti diagnostici a pazienti che si presentano in condizioni acute, ma che rappresenta il punto di accesso per la presa in carico ospedaliera.

Se da un lato, vanno sperimentate formule innovative che razionalizzino l’erogazione delle prestazioni, considerando forme di primo soccorso ortopedico oppure filtri per i codici minori, dall’altro vanno tutelati i pazienti fragili, vulnerabili a causa di un’età avanzata, di malattie croniche, di disabilità intellettiva o di malattie rare, spesso già presi in carico dal sistema sanitario, ma costretti a ripetere l’estenuante iter del Pronto Soccorso per accedere alle cure ospedaliere in caso di riacutizzazione della patologia, senza definizione di una procedura che li consideri utenti già in carico ad un sistema che, a partire dalla loro storia clinica, dovrebbe semplificare il percorso di accesso alle cure.

Il tema della piena accessibilità, della continuità e semplificazione dei percorsi clinici per i pazienti fragili è particolarmente sentito dalle associazioni e dai caregiver, che incontrano grandi difficoltà nell’orientare e accompagnare il paziente nel suo percorso diagnostico e terapeutico. Riteniamo, pertanto, grave, che il Modello Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), un servizio gratuito che dovrebbe aiutare a organizzare l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario a persone maggiorenni con disabilità intellettiva, comunicativa o con autismo, risulti attualmente sospeso per mancanza di personale.

Consideriamo necessaria l’attivazione di nuove modalità organizzative di presa in carico della persona anziana, fragile e con patologie croniche, specialmente in un’ottica di integrazione ospedale-territorio, anche ispirandosi a modelli innovativi di presa in carico già presenti in altre Regioni, come il progetto sperimentale “Primo Intervento Geriatrico”, o l’attivazione del Case Manager, che individua i bisogni degli assistiti partendo da una valutazione multidimensionale, promuove il coordinamento tra il cittadino e le risorse della rete esistente, integra i servizi nel percorso di cura per superarne la frammentarietà, accompagna l’utente e monitora il suo progetto terapeutico individuale, coordinandolo con l’equipe multidisciplinare.

Se l’Autonomia trentina, con le sue notevoli prerogative statutarie, non è in grado di precorrere i tempi, definendo modelli organizzativi innovativi anche nell’ambito della sanità, investa e creda nell’attuazione delle importanti ed epocali riforme nazionali della medicina territoriale, della non autosufficienza, dell’assistenza domiciliare integrata, della disabilità, della salute mentale.

Per la Consulta provinciale per la Salute la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti