CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – TRENTINO * EDIFICI SCOLASTICI: «CRITICITÀ? SI INTERVENGA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE»

L’inizio dell’anno scolastico è stato costellato da alcuni “imprevisti”, alcuni dei quali purtroppo molto prevedibili, negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Trento.A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, il 23 agosto, è stata comunicata la mancanza di certificazione antisismica per una parte del plesso scolastico di Ravina (IC Trento 3) e ciò ha costretto il trasferimento di cinque classi di scuola primaria (circa 80 bambini di terza, quarta e quinta) alla scuola Savio.

Preoccupante che le criticità siano state riscontrate solo grazie ai controlli finalizzati ad un intervento di efficientamento energetico e non siano frutto di una costante e attenta vigilanza sulla sicurezza degli edifici. Non si spiega inoltre il lungo tempo trascorso tra i controlli effettuati, da quanto dichiarato, durante le vacanze pasquali, fine marzo, e la comunicazione di fine agosto a circa sei mesi di distanza. Ricordiamo che per più di due mesi dalle verifiche la scuola è stata vissuta da bambini, docenti e personale scolastico inconsapevoli della situazione e di un potenziale rischio che ne ha poi causato la chiusura.

Trascorsa poco più di una settimana, il 3 settembre, famiglie, docenti e personale scolastico della scuola Schmid (IC Trento 6) sono stati informati della presenza di inquinanti nel terreno del giardino. Anche in questo caso si riscontra un incomprensibile periodo di latenza tra la richiesta di verifiche sulla sicurezza rivolta dalle famiglie al Comune di Trento nel novembre 2023 e i risultati delle analisi giunti a dieci mesi di distanza, periodo durante il quale la scuola è rimasta regolarmente aperta con lavori in corso, polveri e movimentazione terra compresi, e il giardino frequentato da bambini e docenti.

Per cercare di tranquillizzare le famiglie il 9 settembre è stata indetta una riunione, con la partecipazione dell’assessore Bozzarelli e funzionari delle strutture competenti in tema di sicurezza, in cui si è cercato di minimizzare parlando di valori “poco fuori norma”, modalità interpretativa, estremamente diseducativa, che porterebbe a pensare che le norme esistono ma se si infrangono di poco non si non si corre pericolo e non si commette alcun illecito.

L’incontro improntato su una millantata trasparenza è stato costellato da puntuali richieste di chiarezza da parte dei genitori a cui sono seguiti giri di parole, meglio definibili con un neologismo metasemantico di cinematografica memoria, che non hanno dato riscontro chiaro a nessuno dei quesiti posti fino al punto in cui, sulla base della tanto dichiarata trasparenza, l’assessore ha promesso l’invio per il giorno successivo dei dati proiettati nel corso della serata, in modo scarsamente visibile, dati che, ad oggi, non risultano pervenuti alle famiglie che restano in sfiduciata attesa.

Non dimentichiamo che la “scoperta” degli inquinanti nel terreno della scuola non giunge così inaspettata ma sarebbe stata ampiamente prevedibile poiché erano già stati riscontrati nelle aree limitrofe, quindi sarebbe stata sicuramente opportuna una maggiore celerità nelle verifiche per tutelare la sicurezza di bambini e adulti. Non fosse stato sufficiente quanto già accaduto, il 18 settembre, sempre alla scuola Schmid si è verificata un’infiltrazione d’acqua che ha causato la temporanea inagibilità della mensa e, solo grazie alla professionalità del personale scolastico, non ha causato significativi disagi.

Gli edifici scolastici di proprietà delle singole municipalità sono dati in uso agli istituti comprensivi che hanno autonomia organizzativa per lo svolgimento dell’attività didattica all’interno degli stessi, ma non competono loro opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e interventi a cui sono tenuti i soggetti proprietari. Il Comune deve fornire all’istituzione scolastica una struttura idonea alla funzione didattica e in condizioni di fruibilità e sicurezza certificate e costantemente monitorate.

Si invitano quindi le amministrazioni locali a intervenire prontamente per garantire la sicurezza delle strutture scolastiche evitando attese o colpevoli ritardi che possano esporre al rischio bambini e adulti che lavorano all’interno delle stesse. Non importa da quanto tempo un problema possa esistere, dal momento in cui si è coscienti anche solo di un possibile rischio se ne diventa responsabili per le eventuali conseguenze.

