CONSULTA PAT PER LA SALUTE * WELFARE: PRESIDENTE VILIOTTI, «RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PIANO SANITARIO 2025-2035, SIAMO PRONTI A FARE UN PASSO INDIETRO»

A fronte di leggi provinciali che precorrendo i tempi hanno previsto istituti partecipativi nei processi decisionali, attribuendo funzioni consultive ad organismi rappresentativi di interessi diffusi, al fine di rendere le politiche più aderenti ai reali bisogni della comunità, assistiamo oggi, increduli ed impotenti, ad una progressiva e costante erosione della capacità di ascolto e di coinvolgimento attivo dei cittadini.

La riduzione del processo partecipativo nella procedura per la formazione del più importante documento programmatico e di valutazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, il Piano per la salute del Trentino, e la previsione di una consultazione postuma, anziché preventiva, di cittadini, associazioni dei pazienti, enti locali e altri stakeholder, rappresenta l’ennesima conferma dell’incapacità di adottare un modello di governance sanitaria che privilegi la partecipazione diffusa della comunità e l’integrazione dei servizi sociali e sanitari, per migliorare efficacia, equità e sostenibilità del sistema sanitario.

Il Piano per la salute del Trentino 2015-2025, definito grazie a un ampio processo partecipativo in collaborazione con il Progetto per la trasparenza e la partecipazione della Provincia autonoma di Trento, è stato sviluppato in più fasi utilizzando diverse metodologie partecipative, coinvolgendo la cittadinanza, oltre un centinaio tra istituzioni, enti e associazioni e raccogliendo circa 1.200 contributi tra commenti e proposte. Ne è emerso un Piano di grande attualità, che per certi versi sembrava indicare già nel 2015 una strategia che prevedeva interventi risultati poi funzionali anche per affrontare l’emergenza Covid-19.

Nella parte relativa al sistema sociosanitario si trovavano infatti tra gli obiettivi principali: riorientare gli investimenti dall’ospedale al territorio, potenziare le cure intermedie, realizzare una costituente della medicina generale (Aggregazioni Funzionali Territoriali). Nella parte sulla promozione della salute e di un contesto di vita e di lavoro a sostegno della scelta salute si trovavano: le malattie infettive (predisporre e aggiornare con continuità un piano di risposta alle emergenze di malattie infettive), l’invecchiamento attivo, promuovere stili di vita sani in ambito sociale, territoriale e ospedaliero. Nel Piano si trovavano già anche i principali obiettivi che legano la salute alla sostenibilità ambientale, aspetti più che mai fondamentali per garantire una ripartenza post-Covid sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale.

Le associazioni dei pazienti hanno un ruolo chiave nella governance partecipativa, quali agenti di cambiamento e soggetti portatori di contributi preziosi alla definizione delle politiche sanitarie e sociosanitarie. La normativa italiana, dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ai più recenti Decreti Ministeriali del PNRR, sostiene formalmente il loro coinvolgimento. La legge di bilancio 2025 ha addirittura istituito il Registro Unico delle Associazioni della Salute (RUAS), consentendo alle associazioni accreditate di partecipare formalmente ai processi decisionali pubblici in ambito sanitario.

In Trentino, con legge provinciale 16 del 2010, è stata istituita la Consulta provinciale per la Salute, quale organo di rappresentanza delle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e proposta nei confronti della Giunta provinciale e dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari. La partecipazione attiva della Consulta rappresenta un processo continuo che consente ai cittadini di influenzare significativamente le decisioni, monitorando i bisogni, favorendo l’integrazione sociosanitaria e valorizzando le esperienze quotidiane dei pazienti.

Oggi, a fronte di scelte politiche che non favoriscono la partecipazione democratica nei processi decisionali pubblici in ambito sanitario, e in particolare nella definizione del Piano per la salute del Trentino 2025-2035, ci interroghiamo sul senso del permanere nella Consulta, disposti a fare un passo indietro, qualora le condizioni non vengano rivalutate.

Per la Consulta provinciale per la Salute

la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti