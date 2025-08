CONSULTA PAT GENITORI * REPLICA A “DOCET”: FRESCHI ED OSS, «RESPINGIAMO CON FERMEZZA IL TONO QUALUNQUISTA, DI INSINUAZIONI E ACCUSE MALCELATE»

18.19 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Trasmettiamo in allegato il comunicato stampa della Consulta Provinciale dei Genitori, relativo alla recente nota diffusa dall’associazione Docet in data 2 agosto 2025. (sotto il LINK – Nota agenzia Opinione).

Sottolineiamo inoltre che i Presidenti delle Consulte di Istituto e della Consulta Provinciale operano a titolo completamente gratuito, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze per senso civico e spirito di servizio nei confronti della comunità scolastica.

Proprio per questo, risultano particolarmente sgradevoli e inaccettabili attacchi infondati provenienti da soggetti che, al contrario, agiscono all’interno del sistema pubblico in forma retribuita con risorse collettive.

Confidiamo vogliate dare al comunicato pari visibilità rispetto alla nota cui fa riferimento.

Osservazioni in merito alla nota dell’associazione Docet del 2 agosto 2025

In merito alla nota diffusa dall’associazione Docet, la Consulta Provinciale dei Genitori intende

formulare alcune osservazioni puntuali:

1) Si respinge con fermezza il tono qualunquista di insinuazioni e accuse malcelate, che nulla

aggiungono al dibattito sulla Scuola e ne compromettono anzi la serietà.

2) Si richiede conferma formale che il riferimento alla “Consulta” contenuto nella nota sia rivolto

alla Consulta Provinciale dei Genitori. L’utilizzo del singolare escluderebbe, di fatto, ogni altra

interpretazione.

3) Qualora l’intenzione fosse effettivamente quella di accusare la Consulta di un “venir meno del

senso di democraticità”, si chiede che tali affermazioni vengano circostanziate e supportate da

argomentazioni verificabili.

4) In assenza di riscontri oggettivi e documentati, si ritiene doveroso ricevere pubbliche scuse a

mezzo stampa, utilizzando le medesime modalità con cui le accuse sono state formulate.

5) Si coglie infine l’occasione per ricordare che l’associazione Docet rappresenta esclusivamente

sé stessa, e che la sua autoreferenzialità non possa in alcun modo legittimarla a parlare a nome

della comunità scolastica.

La Consulta Provinciale dei Genitori rimane disponibile al confronto, purché fondato sul rispetto,

sulla correttezza e sulla responsabilità.

In rappresentanza dell’intero Direttivo

Il Presidente – Maurizio Freschi

Il Vicepresidente – Andrea Oss