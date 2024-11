CONSORZIO SAIT * “SGUARDI SUL MONDO“: DE PRETIS, «COOPERAZIONE, ANTIDOTO ALLE DISUGUAGLIANZE»

15.10 - martedì 19 novembre 2024

Si è conclusa ieri sera, nella Sala inCooperazione a Trento, la rassegna “Sguardi sul mondo: conoscere oggi per capire domani”, organizzata per celebrare i 125 anni del Consorzio Sait. Il terzo e ultimo incontro, dedicato al tema Il valore della Cooperazione nella Costituzione, ha visto protagonista la professoressa Daria de Pretis, vicepresidente emerita della Corte Costituzionale e già rettrice dell’Università di Trento.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente del Sait, Renato Dalpalù, ha sottolineato l’importanza di questa riflessione come momento culminante della rassegna promossa dal Consorzio: “La Cooperazione è un principio fondante della nostra Costituzione, riconosciuto come motore di solidarietà e sviluppo. Ringrazio la professoressa de Pretis per aver condiviso con noi il suo prezioso punto di vista su un tema così rilevante”.

Al centro della serata, l’articolo 45 della Costituzione Italiana, che riconosce il valore della Cooperazione come fenomeno economico e sociale, promuovendone la funzione mutualistica e la natura non speculativa. Daria de Pretis ha tracciato un percorso storico e giuridico che ha evidenziato come la Cooperazione rappresenti un elemento fondamentale per garantire equilibrio e solidarietà in una società in continua evoluzione: “La Cooperazione non è solo un modello economico, ma un principio compositivo, capace di unire e mediare tra visioni diverse. È un antidoto alle disuguaglianze e una risposta ai rischi di concentrazione del potere economico”.

Ricordiamo che, i primi due incontri della rassegna “Sguardi sul mondo”, avevano registrato la presenza dell’economista Carlo Cottarelli, intervenuto su crescita economica declinata in demografia, progresso tecnico e investimenti e dello scienziato e saggista Stefano Mancuso sul tema della sostenibilità ambientale.

Il calendario di eventi del 125esimo di fondazione di Sait si arricchirà di una tappa ulteriore programmata per questa settimana, pensata e proposta ai giovani.

Giovedì 21 novembre dalle ore 9.00 alla Sala inCooperazione sarà proiettato il film “Mani in pasta”. Gli studenti potranno dialogare con Daniele Biacchessi, regista del film e Carlo Barbieri, autore del libro “Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto”, da cui è tratto il film.