CONSORZIO LAVORO AMBIENTE * « ANDREA PESCHIUTA LASCIA L’INCARICO DI DIRETTORE, PER NUOVI TRAGUARDI PROFESSIONALI »

mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Consorzio Lavoro Ambiente, il presidente Preghenella saluta il direttore Peschiuta. Andrea Peschiuta, alla guida operativa del consorzio da marzo 2021, lascia l’incarico di direttore per nuovi traguardi professionali: anticipata di comune accordo la scadenza del termine contrattuale del rapporto. Il presidente Germano Preghenella augura all’ing. Peschiuta i migliori successi. “In Cla ha portato innovazione e avviato un percorso di riorganizzazione”.

Andrea Peschiuta, il direttore del Consorzio Lavoro Ambiente insediato a Maso Visintainer poco più di due anni fa prendendo il testimone di Lino Melchiorre Orler, lascia l’incarico dopo aver avviato – riferendo al presidente Preghenella – una fase di innovazione operativa del consorzio che ha coinvolto sia la struttura interna sia la rete delle cooperative aderenti. Il progetto più recente riguarda il rebranding del Cla, che ha incluso la creazione di un nuovo logo, l’immagine coordinata e un nuovo sito.

Ingegnere civile (laurea all’Università degli Studi di Padova), Andrea Peschiuta ha conseguito un Master in Business and Administration alla SDA Bocconi School of Management.

“Ringraziamo l’ing. Peschiuta per il lavoro svolto – ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Germano Preghenella -. Il consorzio è impegnato in una nuova fase di riorganizzazione strategica che ci permetterà di riposizionarci sia dal punto di vista dell’immagine, più nuova e attuale, sia sotto il profilo organizzativo. Un percorso che nella sua fase di ascolto e di progettazione è stato costruito insieme alla presidenza, al cda e al management. Spetterà ora al nuovo direttore raccogliere ulteriori stimoli dal cda e proseguire nella direzione avviata”. A breve inizierà la selezione per il nuovo direttore, con il supporto della Federazione e il contributo di una società specializzata.