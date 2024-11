CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FASSA-CAREZZA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2024-2025: «APERTURA IMPIANTI TRA BUFFAURE E CIAMPAC, I “KRAMPUS“ SCENDONO IN PISTA»

10.59 - mercoledì 27 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’apertura della stagione invernale 2024-2025 del Consorzio Impianti a Fune Fassa-Carezza quest’anno prende il via in grande stile, celebrando le tradizioni del territorio e promettendo un’esperienza indimenticabile agli appassionati di neve.

Ad accompagnare i primi skilovers sugli impianti di risalita e lungo le discese di Buffaure e Ciampac, giovedì 5 dicembre, un chiassoso gruppo di krampus destinato a scatenare scompiglio e curiosità.

I caratteristici esseri demoniaci, interpretati dal gruppo “Krampus da Poza”, si sposteranno in quota per sorprendere e divertire gli sciatori. Con i loro costumi affascinanti e il loro comportamento imprevedibile, offriranno uno spettacolo unico, perfetto per scatti fotografici da condividere con gli amici.

Il gruppo scorrazzerà lungo tutto il corso della giornata sulle piste più celebri delle due aree sciistiche: dalla iconica Vulcano e la lunghissima pista Ciampac, ma anche lungo la rossa Col de Valvacin. Per i più audaci, sarà possibile anche ingaggiare una sfida a tempo sulla cronopista del Sasso di Rocca, aggiungendo un pizzico di competizione a una giornata già carica di emozioni.

Un modo alternativo per dare il via ad una stagione che si preannuncia davvero intensa, anche oltre lo sci. A disposizione anche quest’anno in Ciampac, infatti, il percorso ad anello dedicato alle ciaspole: 3 chilometri a 2.000 metri di quota per godere la bellezza della montagna in versione “slow”. Una proposta arricchita una volta a settimana anche dell’accompagnamento con guida e aperitivo finale.