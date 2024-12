CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FASSA-CAREZZA * SCI: «IL 5/12 AL VIA LA NUOVA STAGIONE INVERNALE, PER L’OCCASIONE NELLA SKIAREA SCENDERANNO I “KRAMPUS“»

18.57 - martedì 3 dicembre 2024

Il 5 dicembre prende il via la nuova stagione invernale del Consorzio Impianti a Fune Fassa-Carezza, con l’apertura delle skiaree Canazei-Belvedere, Campitello Col Rodella, Vigo Catinaccio e Buffaure-Ciampac dove, per l’occasione, scenderanno i krampus in pista per portare divertimento e folklore lungo i tracciati più iconici della skiarea.

Dal 7 dicembre, poi, aprirà anche la skiarea Carezza e il 23 dicembre la funivia del Sass Pordoi, portando così l’offerta invernale a pieno regime.

110 chilometri di piste totali su tracciati di varia difficoltà, da vivere anche attraverso i percorsi “sci ai piedi” che offrono la possibilità di non ripetere mai la stessa pista. All’ormai celebre Ski Tour Panorama, itinerario di 70 chilometri percorribile in due direzioni alla scoperta delle piste più suggestive della Val di Fassa, si aggiunge quest’anno il Rosengarten Tour, che consente di ammirare il Catinaccio da diversi punti di osservazione per un totale di 35 chilometri di piste. Si parte con una immersione nella skiarea di Carezza e, dopo un tratto in autobus da Passo Costalunga a Pozza di Fassa, si attraversa la Val di Fassa per poi raggiungere Val Gardena e Alpe di Siusi e tornare, con un altro tragitto su strada, al punto di partenza.

Diverse, poi, le opportunità in quota per chi cerca una montagna più “slow”. Come l’anello per ciaspole al Ciampac sopra Alba di Canazei: tre chilometri a 2.000 metri di altitudine fruibili una volta a settimana anche con guida o al tramonto, con aperitivo finale. Oppure le passeggiate su sentiero battuto dal Ciampedìe al Gardeccia, nel cuore del Catinaccio.

Chi è in cerca di panorami strepitosi non può perdersi il “Lift & Walk”, giro ad anello accessibile con l’omonimo biglietto. Si parte da Canazei per raggiungere Pecol e poi spostarsi a bordo di una navetta al Passo Pordoi, dove salire sulla funivia che conduce alla Terrazza delle Dolomiti del Sass Pordoi, per una pausa al Rifugio Maria. Tornati a Pecol, si raggiunge con la funivia Col dei Rossi dove troneggia l’installazione della Contessa di Doleda. Di qui il rientro con impianto su Alba di Canazei e la passeggiata di 2,5 chilometri lungo un romantico sentiero nel bosco per tornare al punto di partenza.

L’aperitivo è un rito alla Laurins Lounge di Carezza, la lounge più alta dell’Alto Adige, raggiungibile a bordo della funivia cabrio di Tires. Chi invece cerca un po’ di divertimento può inforcare uno slittino e scivolare lungo la pista da un chilometro, in partenza dalla stazione a monte della cabinovia Hubertus. E risalire senza fatica con l’impianto.

Tante le esperienze imperdibili: dal pomeriggio “Dietro le quinte dello sci” ogni giovedì in Ciampac, dove scoprire i segreti per la preparazione delle piste perfette, alla sciata in compagnia del pioniere della neve programmata Georg Eisath ogni martedì a Carezza, per toccare con mano il percorso di sostenibilità intrapreso dalla skiarea, fino alle notti nei rifugi, magari con spa. Senza dimenticare i romantici appuntamenti all’alba con Trentino Ski Sunrise, al via il 14 dicembre al Belvedere di Canazei, e gli aperitivi dell’Enrosadira Time.