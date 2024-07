CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * MUSICA ESTATE 2024: «PER VIVERE UN VIAGGIO NEL PASSATO, CON LA BAND “QUELLI DEL LUNEDÌ” (5/6 – 21.00)»

18.29 - lunedì 1 luglio 2024

Il Consorzio Esercenti Nago Torbole – CENTO – e il Comune di Nago Torbole, Vi aspettano Venerdì 5 Luglio 2024 al Parco di Nago, con inizio ad ore 21,00 (nel caso di brutto tempo rinviato al 21 luglio stessa ora) per vivere un viaggio nel passato con la band “QUELLI DEL LUNEDì” attraverso la musica beat degli anni ’60 dei Dik Dik, Equipe 84, Rockes, Corvi, Caterina Caselli, Ribelli, Giganti.

Non mancheranno poi i più importanti cantautori degli anni 70/80: Lucio Dalla, Lucio Battisti, Zucchero, Eugenio Finardi, Gino Paoli., Roberto vecchioni, e Antonello Venditti. Ospite della serata Gabriele Bianchini (ex Lato B tribute band de I Nomadi) con un tributo ai Nomadi che ormai veleggiano per i 60 anni di carriera musicale.

