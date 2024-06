CONSORZIO COMUNI TRENTINI * “LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI“: «CON GIANMOENA – SPINELLI – RIGONI – DELLADIO, A TRENTO (12/6 -11.00)»

09.40 - giovedì 6 giugno 2024

La digitalizzazione dei servizi pubblici nei Comuni Trentini. Migliora la semplicità d’uso dei siti web comunali e si amplia notevolmente l’offerta di servizi digitali per il cittadino. La nuova fotografia del territorio, dati alla mano, dopo due anni di lavoro con le risorse del PNRR.

Mercoledì 12 giugno 2024 ore 11.00

TRENTO – Sala Degasperi – Consorzio dei Comuni Trentini

Il seminario è organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini. Prevede la presentazione dei risultati di due anni di lavori in 162 dei 166 Comuni del Trentino, che hanno candidato sull’Avviso 1.4.1 del PNRR “esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Un percorso realizzato dal Consorzio dei Comuni con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Trentino Digitale spa, finalizzato al rinnovamento dei siti web comunali e alla pubblicazione di un primo pacchetto di servizi digitali per il cittadino. Un percorso di trasformazione digitale attuato a livello territoriale in conformità ai modelli, ai sistemi progettuali e ai requisiti tecnologico-normativi previsti dal PNRR, che sta ammodernando e trasformando radicalmente il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA

SALUTI INTRODUTTIVI

11:00 Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini

11:10 Achille Spinelli, Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

11:20 Luca Rigoni, Responsabile Relazioni Istituzionali e Programmazione – Dipartimento per la Trasformazione Digitale PdCM

11:30 Carlo Delladio, Presidente di Trentino Digitale Spa

INTERVENTI

11:40 Valentina Fiorentini, Responsabile Area Manager Execution Team PNRR Area Nord Est – Dipartimento per la Trasformazione Digitale PdCM

Ruolo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PdCM.

Supporto progettuale e valorizzazione del rapporto con il Consorzio dei Comuni Trentini.

Sito web comunale e servizi digitali per il cittadino conformi ai requisiti previsti dalla Misura 1.4.1 del PNRR.

12:00 Walter Merler, Responsabile Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini

Dati relativi allo stato di attuazione del progetto di rinnovamento dei siti web dei Comuni trentini e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino.

Accordo con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PdCM per la fase di accompagnamento e miglioramento della cultura digitale.

12:20 Michele Bortoli, Sindaco del Comune di Madruzzo e Giacomo Redolfi, Sindaco di Mezzana

Testimonianze dal territorio

MODERATORE

Gabriele Buselli, giornalista

Seminario in presenza e fruibile in streaming

Il seminario rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per amministratori, funzionari e tutti coloro che sono interessati a comprendere e gestire il percorso di trasformazione digitale dei Comuni trentini.

Destinatari: organi di informazione; amministratori, segretari e funzionari comunali

