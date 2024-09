CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * AGENZIA GIUSTIZIA: «PARERE ALL’ATTO DI COSTITUZIONE, IN TERZA COMMISSIONE 10 VOTI FAVOREVOLI»

13.26 - venerdì 6 settembre 2024

Consiglio regionale del Trentino Alto Adige – Südtirol – Il parere preventivo all’atto di costituzione ha ottenuto dieci voti favorevoli.

La Terza commissione regionale, presieduta da Eleonora Angeli, si è riunita oggi a Trento per la richiesta di parere preventivo ai fini dell’approvazione dell’Atto organizzativo dell’Agenzia regionale della Giustizia, prevista dall’articolo 3 della legge regionale 5 del 16 dicembre del 2020. La proposta è stata presentata dal presidente della Regione Arno Kompatscher e, per i contenuti tecnici, dalla dottoressa Antonella Chiusole.

La dirigente della Regione ha spiegato come l’Atto declini il funzionamento dell’Agenzia. Si tratta di una struttura organizzativa della Regione ma con una propria autonomia e, in sostanza, attua la delega in campo di giustizia. Uno strumento che dovrà garantire snellezza e velocità alla gestione del comparto, garantendo esigenze di sintesi. Il presidente Kompatscher ha aggiunto che la delega alla Giustizia alla Regione prevedeva il miglioramento dell’attività, non negando che la fase di passaggio abbia comportato anche delle difficoltà.

Ora si lavora meglio, ma c’è ancora tanta strada da fare, l’Agenzia ha trovato un notevole incoraggiamento dentro la magistratura. Il futuro organizzativo sarà affidato a questa struttura con la giunta regionale che ne mantiene la responsabilità, ha detto Kompatscher, ricordando il lavoro fatto in con il Ministero della giustizia ed i magistrati per il varo dell’Agenzia. Andrea de Bertolini (Pd) ha detto che si tratta di una questione attesa, la partita della delega della Giustizia non era semplice da mettere a terra. Un’Agenzia potrà rendere conto delle aspettative. La Legge centra bene il tema e potrà essere anche un esempio virtuoso per altri. Il nostro voto sarà positivo.

Walter Kaswalder (Patt) ha detto di avere delle perplessità su alcuni passaggi della Legge, il timore è che la Regione, la politica, possa venire ridimensionata in campi che se le sono propri. Altre perplessità – ha osservato – sono legate alla possibile nascita di doppioni, notando alcuni passaggi non chiari nel testo.

il presidente Kompatscher ha replicato che l’Agenzia dipende in tutto dalla Regione, si tratta di una formula organizzativa già operativa sia in Provincia di Trento che nella Provincia di Bolzano, accogliendo tuttavia il suggerimento di specificare in modo diverso, modificandoli, alcuni passaggi per evitare la possibile presenza di doppioni nel testo. La commissione al termine del dibattito ha dunque espresso il proprio parere con 10 voti favorevoli. A quel punto la presidente Eleonora Angeli ha dichiarato conclusa la seduta.