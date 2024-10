CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * GIOVANI DI “OLTRE”: PRESIDENTE PACCHER, «OGGI I RAGAZZI NELL’EMICICLO, PER CAPIRE LA POLITICA»

16.54 - venerdì 25 ottobre 2024

I giovani di “Oltre” in Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige-Südtirol per capire come funziona la politica. L’associazione conta 80 iscritti e tra i suoi progetti anche un viaggio dentro le istituzioni.

Giovani che vogliono rendersi conto di come funziona la politica e che intendono farlo di prima mano, visitando alcune sedi istituzionali. Una “curiosità” magari inaspettata da parte della generazione nata nel nuovo millennio ma che di certo è stata soddisfatta dalle risposte alle diverse domande poste in Consiglio Regionale.

L’iniziativa arriva dall’associazione “Oltre”, nata due anni fa da un gruppo di giovani: “Ora siamo un’ottantina di soci. Quest’anno stiamo portando avanti un progetto volto alla scoperta delle istituzioni: partendo dal locale arriveremo fino a Roma, a vedere il parlamento nazionale.

L’idea è di approfondire il tema visitando le sedi istituzionali in cui vengono prese le decisioni politiche più importanti. Abbiamo tra i 16 e i 30 anni ed in 26 partecipiamo a questa specifica iniziativa” hanno detto gli associati ad Oltre al presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher.

L’esponente politico li ha accolti nel palazzo della Regione, spiegando il funzionamento dell’organo legislativo e omaggiando al termine i ragazzi con un testo che spiega le prerogative dell’Autonomia. Il progetto dell’associazione sarà completato da tre serate formative per capire come funzionano le istituzioni e come sono nati gli schieramenti politici di destra e sinistra.