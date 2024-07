CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * BILANCIO DI ASSESTAMENTO: « DOCUMENTO ECONOMICO, APPROVATO ANCHE DALLA SECONDA COMMISSIONE»

12.50 - martedì 2 luglio 2024

Anche la Seconda commissione approva il documento economico. Consiglio regionale – Dopo il primo si di ieri il bilancio di assestamento ha incassato il nuovo disco verde con 6 voti favorevoli e 4 contrari. Discussione sulla creazione di un nuovo Ufficio

Dopo il voto favorevole ottenuto in Prima Commissione legislativa il disegno di legge n. 5, bilancio di assestamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2023-2024.

Alto Adige per gli esercizi finanziari 2023-2025 (presentato dalla Giunta regionale), oggi è stato esaminato dalla Seconda Commissione, presieduta da Waltraud Deeg, che ha approvato i restanti articoli (su un totale di 18).

Dopo l’illustrazione di Giulia Zanotelli, vicepresidente della Giunta regionale, il dibattito si è incentrato principalmente su un punto della bozza: l’istituzione di un Ufficio di gabinetto per il presidente della Regione e per il suo vice, con ulteriori disposizioni sul regolamento del personale (art. 10).

Francesca Parolari (PD), Roberto Stanchina (Campobase), Zeno Oberkofler (Verdi) e Andreas Leiter Reber (Gruppo Misto) hanno criticato l’introduzione del nuovo Ufficio, manifestando l’opinione chele disposizioni sul personale siano da inserire in una legge a parte e queste novità meritino un dibattito a sé stante. Il vicepresidente Zanotelli ha spiegato i compiti del nuovo ufficio e ha sottolineato che questa misura non comporterà alcun costo aggiuntivo. Il progetto di legge è stato infine approvato con 6 voti a favore e 4 contrari.

Con la stessa maggioranza (6 favorevoli, 4 contrari), la Commissione ha anche adottato un parere favorevole sul documento economico e finanziario, Def, 2024 della Regione Da parte dell’opposizione,

tuttavia, è stato rilevato come questo importante documento di pianificazione sia stato presentato troppo tardi per consentire un dibattito approfondito.