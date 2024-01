CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * VISITE ISTITUZIONALI: « INCONTRO TRA IL PROCURATORE MISTRI ED IL PRESIDENTE PACCHER »

13.01 - mercoledì 17 gennaio 2024

Cordiale visita istituzionale in Regione del nuovo procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trento, Corrado Mistri. Il procuratore, che si è insediato nei giorni scorsi, ha incontrato in piazza Dante il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

Mistri – alle spalle una carriera da magistrato iniziata nel 1986 a Ferrara, dove risiede – ha sottolineato come sia fondamentale il coordinamento con le autorità che agiscono sul territorio, ricevendo sotto questo aspetto la piena condivisione del presidente Paccher. Il magistrato e l’uomo politico hanno condiviso anche la volontà di confrontarsi in futuro, vista la valenza regionale, sulle problematiche connesse al reperimento del personale per le diverse sedi giudiziarie.