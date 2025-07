CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * VISITE ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE PACCHER RICEVE IL NUOVO COMMISSARIO DEL GOVERNO FUSIELLO»

10.57 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, Roberto Paccher, ha incontrato oggi in Regione il nuovo Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, Isabella Fusiello. Durante il cordiale colloquio, Paccher ha dato il benvenuto a nome dell’Assemblea legislativa regionale, sottolineando la volontà di garantire una piena collaborazione istituzionale: «Alla dottoressa Fusiello rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.

Il suo profilo autorevole e l’esperienza maturata in decenni di servizio nelle istituzioni saranno una risorsa preziosa anche per il nostro territorio, anche rispetto a temi cui teniamo molto come la gestione dei grandi carnivori. Da parte nostra, ci sarà massima disponibilità al dialogo e alla cooperazione, nel rispetto delle reciproche competenze».

Fusiello arriva a Trento dopo l’esperienza alla guida della Prefettura di Macerata. Prende il posto di Giuseppe Petronzi, che ha lasciato l’incarico per assumere le funzioni di prefetto e Commissario del Governo in Friuli Venezia Giulia. Con l’arrivo della dottoressa Fusiello, il Trentino accoglie per la prima volta una donna al vertice della Prefettura: un segnale importante anche sul piano simbolico, che si accompagna alla continuità del lavoro amministrativo e al rafforzamento dei rapporti tra Stato e autonomia speciale.