CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * VISITE ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE PACCHER HA RICEVUTO IL NUOVO COMMISSARIO DEL GOVERNO, DOTTOR PETRONZI»

17.28 - martedì 4 giugno 2024

Il presidente del Consiglio Regionale ha incontrato oggi, presso il palazzo della Regione in piazza Dante, il nuovo Commissario del Governo per la provincia di Trento, prefetto Giuseppe Petronzi. Nell’augurare buon lavoro al Commissario del Governo, il presidente del Consiglio Regionale ha osservato come il Trentino Alto Adige sia una terra d’autonomia che ha sempre collaborato in modo proficuo con le istituzioni dello Stato: “Con il prefetto si è affrontato il tema della sicurezza. Non solo di quanti vivono nelle città ma anche di chi, nelle nostre valli, è alle prese con una difficile convivenza con i grandi carnivori” ha osservato l’uomo politico. Giuseppe Petronzi è nato nel 1962 a Benevento, è Prefetto della Repubblica e, dal 20 maggio, Commissario del Governo a Trento. Durante la carriera nei ruoli della Polizia di Stato ha svolto gli incarichi di Questore di Milano, di Trieste e di Vicenza.