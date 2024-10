CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * SECONDA COMMISSIONE: «DDL 7/XVII, ASCOLTATI I PRESIDENTI CCIAAT DI TRENTO E BOLZANO»

11.59 - giovedì 17 ottobre 2024



Prosegue in Commissione l’esame della legge sulla Camera di Commercio. Auditi i presidenti degli organismi di Trento e Bolzano De Zordo ed Ebner. La Seconda commissione permanente del Consiglio regionale, presieduta da Waltraud Deeg, si è riunita oggi a Trento. L’organismo ha audito i rappresentanti delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano in merito al disegno di legge n. 7/XVII: modificazione dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) in merito alla composizione della Giunta camerale (presentato dai Consiglieri regionali de Bertolini, Parolari, Zanella, Coppola, Calzà, Maestri e Franzoia).

Il primo ad essere audito è stato Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento. De Zordo ha illustrato alla Commissione le norme che regolano la rappresentanza dell’organo camerale e ha osservato che un’eventuale applicazione della legge in esame porterebbe a suo dire ad alcune criticità sull’assetto attuale della Camera di Commercio.

Michl Ebner, presidente della Camera di Commercio di Bolzano, è stato il secondo ad essere audito dalla commissione. Ebner ha detto che la situazione attuale in Camera di Commercio è disciplinata da una legge nazionale e da una regionale e di non ritenere esista quindi un vuoto normativo. Argomentando anche – come De Zordo – su possibili criticità di rappresentanza introdotte dal ddl in esame.

Terminato l’intervento dei due presidenti è stato deciso dalla Commissione di approfondire in una prossima convocazione l’esame del disegno di legge con l’audizione del coordinamento imprenditori.