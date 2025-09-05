CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/ SÜDTIROL * SCOMPARSA DEL MAESTRO RICCARDO BALDI: PACCHER, «PROTAGONISTA DELLA CORALITÀ TRENTINA, AMBASCIATORE DELLA TRADIZIONE»

12.12 - venerdì 5 settembre 2025



Cordoglio per la scomparsa del Maestro Riccardo Baldi. Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Riccardo Baldi, figura di primo piano della coralità trentina e testimone appassionato di una cultura che ha saputo unire tradizione e innovazione.

Fondatore e per oltre quarant’anni direttore del Coro Valbronzale di Ospedaletto, Baldi ha dedicato la vita al canto popolare, facendo crescere una realtà che ha rappresentato il Trentino sui palcoscenici nazionali e internazionali: dalle esibizioni in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II, alle trasferte al Parlamento Europeo, fino alle tournée in Svizzera, Austria e Germania. La sua guida ha reso il coro non solo una formazione musicale, ma anche un punto di riferimento comunitario e culturale.

Di grande rilievo fu anche la sua capacità di aprire ponti tra continenti: nel 2001 contribuì alla nascita del Coro CITAVI in Brasile, formato da oriundi trentini, che di fatto Baldi riuscì a seguire e dirigere anche a distanza, mantenendo un legame vivo con le comunità emigrate e portando oltreoceano la tradizione del canto di montagna.

«Con la scomparsa del Maestro Baldi – sottolinea il Presidente Paccher – il Trentino perde una figura che ha saputo custodire le radici e al tempo stesso aprirle al mondo. La coralità non era per lui soltanto musica, ma educazione, volontariato, impegno civile, trasmissione di valori».

Alla famiglia, ai coristi del Coro Valbronzale e a quelli del coro gemello in Brasile giungano le più sentite condoglianze a nome del Consiglio regionale. Il vuoto lasciato da Baldi è grande, ma il suo canto rimarrà patrimonio condiviso di questa terra.