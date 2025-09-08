CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PREVIDENZA: «DDL PER 8 MILA NUOVI NATI OGNI ANNO, OK DALLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE»

14.25 - lunedì 8 settembre 2025

La Seconda commissione ha poi preso in esame le ricadute finanziarie del disegno di legge in discussione, un ddl che si rivolge teoricamente agli 8 mila nuovi nati in regione ogni anno. L’assessore Daldoss ha detto che la valutazione iniziale riguarda solo una parte della teorica platea dei nuovi nati e dunque anche la dotazione economica potrà essere tarata in seguito, con in avvio un primo impegno finanziario di tre milioni e 200 mila euro. Il parere della Seconda Commissione a questa parte è stato favorevole, all’unanimità: 11 voti.