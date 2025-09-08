CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PREVIDENZA: «DDL PER 8 MILA NUOVI NATI OGNI ANNO, OK DALLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE»

14.25 - lunedì 8 settembre 2025
Consiglio regionale –Parere favorevole unanime al disegno di legge che si rivolge ad una platea teorica di 8000 soggetti ogni anno in regione. La Prima e la Seconda commissione permanente regionale, presiedute da Mirko Bisesti e Waltraud Deeg, si sono riunite oggi a Trento per l’ Audizione dei designati regionali nella società Pensplan Centrum S.p.A. sul disegno di legge n. 20/XVII “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e”. Matteo Migazzi, ad di Pensplan, ha ricordato come si è arrivati alla messa a punto della proposta su input dell’assessore regionale Carlo Daldoss. I consiglieri hanno voluto approfondire diversi aspetti sulle modalità di versamento sul fondo con i vertici del Pensplan. Il testo di legge è stato poi preso in esame e votato singolarmente dalle due Commissioni. La Prima lo ha approvato all’unanimità, con 11 voti favorevoli.
La Seconda commissione ha poi preso in esame le ricadute finanziarie del disegno di legge in discussione, un ddl che si rivolge teoricamente agli 8 mila nuovi nati in regione ogni anno. L’assessore Daldoss ha detto che la valutazione iniziale riguarda solo una parte della teorica platea dei nuovi nati e dunque anche la dotazione economica potrà essere tarata in seguito, con in avvio un primo impegno finanziario di tre milioni e 200 mila euro. Il parere della Seconda Commissione a questa parte è stato favorevole, all’unanimità: 11 voti.
