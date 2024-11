CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/ SÜDTIROL * LAVORI AULA POMERIGGIO: «APPROVATA LA NUOVA LEGGE SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI, CON 36 SÌ (10 NO E 20 ASTENUTI)»

16.34 - mercoledì 13 novembre 2024

Approvata la nuova legge sulla previdenza dei consiglieri. Via libera al provvedimento, 36 i sì, che prevede un approccio contributivo e con versamenti che resteranno in Regione e non più su un fondo privato

Il Consiglio regionale è riunito oggi a Trento in seduta plenaria. In apertura di pomeriggio il presidente dell’Aula Roberto Paccher ha continuato la discussione del disegno di legge n.6 che porta la sua firma e che prevede “modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei Consiglieri. In prima battuta si è votato l’emendamento presentato in mattinata dal consigliere Alessio Manica (Pd) che prevedeva che tutti i consiglieri, anche quelli delle scorse legislature, andassero in pensione al raggiungimento della stessa età. Emendamento respinto.

Esauriti gli ordini del giorno e gli emendamenti si è passati all’esame dell’articolato. Gli articoli della legge sono stati approvati senza alcun intervento In dichiarazione di voto finale Brigitte Foppa (Verdi) ha detto di aver preso atto che nessuno in maggioranza è intervenuto durante il dibattito. Paul Koellensperger (Team Kappa) ha detto di voler votare contro il ddl anche per il fatto che non sia stato accolto alcuno degli emendamenti presentati. Andreas Leiter Reber (Misto) ha lamentato a sua volta la mancanza di un vero dibattito sul tema. Chiara Maule (Campobase) ha detto che non si è fatto quel processo di partecipazione per fare capire la norma alla gente, come da lei richiesto.

Ribadire tra l’altro – ha detto – che qui non tornano i vitalizi. Sven Knoll (Süd Tiroler Freiheit) ha sottolineato che tra i consiglieri, in tema di contributi, ci sono posizioni di partenza molto diverse. Claudio Cia (La Civica Agire), ha detto di voler ringraziare il presidente Paccher per una legge che ha detto “andrà a sanare un’anomalia introdotta in passato, mentre ora tra l’altro si saprà con certezza come verranno usati i soldi versati”. Stefania Segnana (Lega) ha detto che si trattava di un tema non facile, ringraziando a sua volta il proponente la legge e ricordando come in passato la bontà dell’intervento fosse stata riconosciuta da un tecnico non di area maggioranza. Harald Stauder (Svp) ha detto che ci voleva coraggio per affrontare il tema, ma che era necessario intervenire. “Non era il caso che qualcuno alzasse la bandiera della morale, magari mentre si trova in aspettativa da un lavoro fisso”. Antonella Brunet (Noi Trentino) ha detto che con questa legge i cittadini non avranno costi e che nemmeno la Regione sarà penalizzata in alcun modo. La legge è stata votata per appello nominale ed approvata con 36 si, 10 no e 20 astenuti.