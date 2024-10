CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * INCONTRO PRESIDENTE PACCHER – QUESTORE MANCINI: «FOCUS SU SICUREZZA E GESTIONE GRANDI CARNIVORI»

12.24 - mercoledì 2 ottobre 2024

Il presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher ha incontrato questa mattina il nuovo Questore di Trento, Fabrizio Mancini. Nel corso del cordiale colloquio l’uomo politico, nell’augurare buon lavoro all’alto dirigente, ha ribadito la massima collaborazione delle autorità nei confronti di chi è chiamato a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Paccher ha toccato anche il tema della gestione dei grandi carnivori osservando come “la percezione che si ha fuori dal Trentino sulla presenza dell’orso sia diversa, ma il predatore sul nostro territorio rappresenta un vero problema perché ha costretto la gente a cambiare le proprie abitudini. Come istituzioni – ha riferito il presidente – dobbiamo garantire un ritorno alla frequentazione della montagna in sicurezza”. Da parte sua Mancini ha garantito il massimo impegno nello svolgimento del delicato ruolo. Il Questore 62 anni, romano, ha svolto la propria attività nella capitale, occupandosi della direzione del Servizio immigrazione presso la direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell’Interno.