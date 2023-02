CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * INCONTRI ISTITUZIONALI: VITTORIO FELICIANI, NEO DIRETTORE INPS « VOGLIAMO PRESIDIARE SEMPRE PIÙ IL TERRITORIO »

14.15 - lunedì 27 febbraio 2023

Feliciani, neo direttore Inps regionale: “Vogliamo presidiare sempre più il territorio”. Cordiale incontro a Trento con il presidente Noggler ed il vicepresidente Paccher. Incontro di presentazione in Regione a Trento del neo direttore dell’Inps regionale Vittorio Feliciani con il presidente del Consiglio regionale Josef Noggler ed il vicepresidente Roberto Paccher. Feliciani subentra ad Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, chiamato a dirigere l’Inps in Umbria. Nel corso della sua carriera presso l’Inps, il neo direttore regionale ha diretto molte sedi nella regione Lombardia e fino a poche settimane fa ha guidato la direzione regionale della Valle d’Aosta.

Nel corso della cordiale conversazione Feliciani ha spiegato che “l’ente ha intenzione di presidiare il territorio, di avere nel prossimo futuro più punti Inps “. Attualmente ci sono cinque agenzie in Trentino e tre in Alto Adige . “La nostra intenzione è quella di far viaggiare sempre di più l’informazione e sempre meno l’utente, con un accesso informatico alla sede. C’è anche la possibilità di essere contattati con una video chiamata” ha detto Feliciani.